Diviem Latvijas hokeja talantiem paredz vietas nākamā gadā NHL drafta pirmajās divās kārtās
Balstoties uz šobrīd demonstrēto sniegumu, nākamā gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā latviešu aizsargu Albertu Šmitu varētu izraudzīties ar 13. numuru, bet uzbrucēju Oliveru Mūrnieku - ar 41. numuru, liecina medija "The Athletic" prognozes.
Drafta pirmais numurs šobrīd tiek prognozēts kanādiešu uzbrucējam Gevinam Makenam, kurš šosezon Pensilvānijas štata universitātes komandas sastāvā Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) desmit mačos iekrājis 13 punktus (3+10). 17 gadus vecajam Makenam pirmo numuru prognozē arī citās aptaujās.
Tikmēr 17 gadus vecais Šmits šajā sezonā Somijas augstākajā līgā, pārstāvot Mikeli "Jukurit", 19 mačos ticis pie desmit punktiem (6+4). Viņa vienaudzis, centra uzbrucējs Mūrnieks, kurš spēlē Kvebekas Junioru hokeja līgā (QMJHL) Sentdžonas "Sea Dogs" rindās, 15 cīņās iekrājis desmit punktus (1+9).
NHL drafts norisināsies vasarā, un līdz tam prognozes var mainīties atkarībā no hokejistu snieguma jauniešu pasaules čempionātos un sezonā savās komandās.