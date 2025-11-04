Dārgi ceļojumi un luksusa auto iegāde. Vērienīgā krāpniecības shēmā pieķer Porziņģa pārstāvētās "Hawks" bijušo darbinieku
Kā ziņo mediji ASV, tad gandrīz četru miljonu dolāru lielā naudas izkrāpšanā no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Atlantas "Hawks", ko šobrīd pārstāv Kristaps Porziņģis, pieķerts vienības bijušais finanšu departamenta darbinieks Lesters Džounss, kurš personiskām vajadzībām tērējis kluba kredītkartes.
Džounss, kurš bija ilggadējs komandas darbinieks finanšu departamentā, oktobra beigās par vienības finanšu līdzekļu piesavināšanos tika aizturēts. Viņš savu vainu noziegumos neatzina un vēlāk no apcietinājuma tika atbrīvots pret nekonkretizētu drošības naudu. Kā ziņo "The Athletic", tad Lestera Džounsa noziegums tika atklāts veiktajā "Hawks" finanšu auditā.
Nu jau bijušais "Hawks" 46 gadus vecais darbinieks kontrolēja vienības "American Express" kredītkartes, un vairākas no tiem pieteica uz sava vārda. Gadu gaitā viņš caur tām izkrāpa gandrīz četrus miljonus ASV dolāru (3,8 miljonus jeb 3,29 miljonus eiro) caur viltotiem pirkumiem, kuri sākotnēji tika norādīti kā komandas vajadzībām, taču tika veikti Džounsa privāto vēlmju apmierināšanai.
Izmeklētāji šajā lietā noskaidrojuši, ka ar sev izsniegtajām "American Express" kredītkartēm Džounss iegādājies ceļojumus, automašīnas, dāvanas, biļetes uz koncertiem un daudz ko citu. Viņš par komandas finanšu līdzekļiem iegādājās sev ceļojumus uz tādām valstīm kā Bahamu salām, Taizemi, Šveici un citām valstīm, kā arī sev nopirka "Porsche" markas automašīnu. Lai varētu veikt visus šos pirkumus, viņš esot labojis dokumentus un rēķinus, lai tie izskatītos pēc tādiem, it kā tie būtu paredzēti likumīgiem organizatoriskiem mērķiem. Pēc tam viņš tos nosūtījis grāmatvedības nodaļai uz apstiprināšanu.
"The Athletic" savā publikācijā piedāvājis vienu no piemēriem, kas tieši iegāza bijušo "Hawks" darbinieku. Džounss viltus ieguva gandrīz 230 tūkstošus ASV dolāru (199 tūkstošus eiro) pēc tam, kad viņš šī gada janvārī norādīja grāmatvedībai uz to, ka šī summa nepieciešama "Hawks" dzīvošanas apmaksai "Wynn" viesnīcā Lasvegasā. Tobrīd komanda cīnījās NBA kausā. Kā norāda izmeklētāji, tad šī summa gan tika iztērēta personiskām vajadzībām, un, lai to iegūtu, Džounss izmainīja atsūtīto "American Express" e-pastu, lai tādā veidā norādītu, ka summa nepieciešama apmaksai par viesnīcu, kas gan nebija taisnība.
Džounsam, strādājot "Hawks", izveidojās romantiskas attiecības ar kādu no darbiniecēm, kurai viņš iegādājās dārgas dāvanas. Līdzīgi kā Lesters, arī šī sieviete, kuras vārds nav konkretizēts, organizācijā vairs nestrādā. Izmeklētāji nav pārliecināti, vai Džounsa draudzene zinājusi par viņa krāpniecības shēmu. Atlantas "Hawks" publiski nav komentējusi šo incidentu.
Šovasar uz Atlantas "Hawks" maiņas darījumā no Bostonas "Celtics" pārcēlās latvietis Kristaps Porziņģis, kuram tā kļuvusi par piekto komandu NBA. Sezonas pirmajās piecās spēlēs, kurās viņš devies laukumā, latvietis izcēlies ar 18,2 punktiem, izcīnītajām septiņām bumbām zem groziem, atdotām 3,4 piespēlēm un bloķētu vienu pretinieku metienu.