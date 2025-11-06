Rīgā uzstādīts, iespējams, lielākais basketbola grozs Eiropā
Par godu režisora Dzintara Dreiberga filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” pirmizrādei, 6. novembrī Rīgā uzstādīts, iespējams, lielākais basketbola grozs Eiropā, kura diametrs ir 1,6 metri.
Iespaidīgais basketbola grozs, kas rotās “Forum Cinemas” fasādes sienu Rīgā, 13. janvāra ielā, sver aptuveni 35 kg. Latvijā lielāko basketbola grozu, kas ar industriālo alpīnistu palīdzību uzstādīts 25 metru augstumā, filmas režisoram Dzintaram Dreibergam nodeva izcilais latviešu rallijbraucējs Mārtiņš Sesks.
Latvijā un, iespējams, arī Eiropā lielāko basketbola grozu veidojuši Reinis Gauja-Baumanis, Daniels Dreimanis, Nauris Stalažs un Māris Bočs. Šis grozs, kurš konkurē ar pasaulē lielāko basketbola grozu Ilinoisā ASV, simbolizē latviešu sieviešu basketbola komandas TTT izcilību, spēku un izturību, kas savulaik izpelnījās visas Latvijas un pasaules apbrīnu. Savos ziedu laikos komanda 12 reizes izcīnīja PSRS čempionāta zelta medaļas un 18 reizes uzvarēja Eiropas Čempionvienību kausā, kļūstot par 20. gs. labāko basketbola komandu un iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā.
Jau ziņots, ka filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” aizved skatītājus uz 20. gadsimta vidu – padomju varas okupētās Latvijas Rīgu, kur dzimst pasaules mēroga sieviešu basketbola komanda TTT. Galvenā varone Dzidra Uztupe-Karamiševa bija pirmā komandas kapteine, kas ne tikai veda komandu pretī uzvarām, bet arī mācēja apspēlēt totalitāro režīmu, lai satiktu savu trimdā mītošo brāli. Filmā, kas no 6. novembra skatāma visos kinoteātros Latvijā, galveno lomu atveido aktrise Agnese Budovska, bet viņai līdzās filmas varoņu lomās iejutušies arī tādi Latvijā zināmi aktieri kā Rēzija Kalniņa, Artūrs Skrastiņš, Gatis Gāga un citi.