Pagājušā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs Koste piedalījās Olimpiādes atklāšanas ceremonijā un nodeva olimpisko lāpu franču džudo leģendai Tedijam Rinēram un bijušai vieglatlētei Marijai Žozē Perekai, kuri aizdedza olimpisko uguni.
Sporta zvaigznes
Šodien 17:16
Mūžībā devies vecākais olimpiskais čempions, kurš vēl aktīvi piedalījās Parīzes spēļu atklāšanā
Pagājušajā nedēļā 101 gada vecumā miris vecākais olimpiskais čempions Šarls Koste, pavēstījusi Francijas Sporta ministrija.
Tiek vēstīts, ka Koste, kurš 1948. gada olimpiskajās spēlēs Londonā triumfēja riteņbraukšanā komandu iedzīšanas sacensībās, miris ceturtdien.
Pagājušā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs Koste piedalījās Olimpiādes atklāšanas ceremonijā un nodeva olimpisko lāpu franču džudo leģendai Tedijam Rinēram un bijušai vieglatlētei Marijai Žozē Perekai, kuri aizdedza olimpisko uguni.
Koste par vecāko dzīvo olimpisko čempionu kļuva šī gada 2. janvārī, kad 103 gadu vecumā mira ungāru vingrotāja Agnese Keleti.
Šobrīd par vecāko dzīvo olimpisko čempionu kļuvis bijušais futbolists Ņikita Simonjans, kurš kopā ar PSRS izlasi uzvarēja 1956. gada Melburnas olimpiskajās spēlēs. Bijušajam spēlētājam un trenerim pirms nepilna mēneša palika 99 gadi.