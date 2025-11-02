Latvijas handbola izlase uzvar arī Luksemburgā un pārvar pasaules čempionāta priekškvalifikāciju
Latvijas vīriešu handbola izlase svētdien pasaules čempionāta priekškvalifikācijā divu maču summā pārspēja Luksemburgu un nodrošināja vietu nākamajā kārtā. Otrajā mačā Latvijas handbolisti ar 34:33 (15:16) uzvarēja Luksemburgu, divu spēļu summā izcīnot panākumu ar 62:53.
Endijs Kušners ar astoņiem gūtiem vārtiem bija rezultatīvākais Latvijas izlasē, ar septiņiem precīziem metieniem izcēlās Jevgeņijs Rogonovs, bet vēl piecas reizes pretinieku vārtsargu pārspēja Dainis Krištopāns.
Luksemburgas vienībā ar 11 gūtiem vārtiem izcēlās Samuels Etute.
Jau ziņots, ka sestdien pirmajā mačā Latvija ar 28:20 pārspēja Luksemburgu.
Paplašinātajā kandidātu sarakstā bija iekļauti kopumā 32 spēlētāji, bet mačam tika pieteikti 16 spēlētāji. Latvijas izlases sastāvā ir arī Dainis Krištopāns, kurš atgriezies valstsvienības rindās pēc trīs gadu pārtraukuma.
Margotam Valkovskim darbā ar izlasi palīdzēs vārtsargu treneris Andris Molotanovs, kā arī Islandi pārstāvējušais latvietis Aleksandrs Pētersons.
2027. gada pasaules čempionāts norisināsies Vācijā.
Latvijas vīriešu handbola izlases sastāvs spēlēm ar Luksemburgu:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice);
kreisie malējie - Ričards Juzups, Kristers Suharevs (abi - Dobeles "Tenax");
kreisie ārējie spēlētāji - Jānis Pāvels Valkovskis, Leonards Valkovskis (abi - "2000 Coburg", Vācija), Emīls Kurzemnieks (Dobeles "Tenax"), Einārs Borisovs ("Latgols");
līnijas spēlētāji - Jevgeņijs Rogonovs ("Villa de Aranda", Spānija), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija);
saspēles vadītāji - Endijs Kušners ("Hordur Isafjordur", Īslande), Rauls Erlends Serafimovičs ("Stralsunder", Vācija);
labie ārējie spēlētāji - Dainis Krištopāns ("Melsungen", Vācija), Valdis Kalniņš (ASK/MSĢ);
labie malējie - Ņikita Pančenko, Mārtiņš Misulis (abi - Dobeles "Tenax")