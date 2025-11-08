Pēc zaudējuma NBA spēlē Porziņģis savu un komandas precizitāti raksturo kā šausmīgu
Pēc zaudējuma Toronto "Raptors" ar 97:109 Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) ietvaros Kristaps Porziņģis savas komandas Atlantas "Hawks" sniegumu vērtēja kritiski.
Jau ziņots, ka naktī uz 8. novembri zaudējumu NBA spēlē piedzīvoja Kristapa Porziņģa pārstāvētā Atlantas "Hawks", kas, turpinot spēlē bez saspēles vadītāja Treja Janga, ar 97:109 piekāpās Toronto "Raptors". Atlanta šai vienībai piekāpās jau otro reizi sezonā.
Zaudējums tika piedzīvots, aizvadot vājāk otro puslaiku, kas tika sagaidīts ar deviņu punktu pārsvaru. Porziņģis spēli noslēdza ar 17 gūtajiem punktiem, taču vāju precizitāti metienos - vien realizēts viens no septiņiem tālmetieniem un trīs no deviņiem divpunktu metieniem. Astoņus no 17 punktiem viņš trāpīja ar soda metienu palīdzību. Spēli Porziņģis noslēdza ar četriem bloķētajiem metieniem, kas ir viņa sezonas rekords.
"Uzbrukumā nebijām tik efektīvi cik ierasts. 34% metienu precizitāte (34,4%, 33/96 - aut.) ir šausmīga," pēc spēles par uzbrukumu teica Porziņģis. "Tālmetieni tikai 23% (23,7%, 9/38 - aut.), man pašam viens no septiņiem," viņš turpināja, sakot, ka tieši vājās precizitātes dēļ zaudēts. "Daļa no metieniem bija pavisam brīvi. Ja mestu pat nedaudz labāk, spēles rezultāts būtu pavisam cits. Šādi vakari gan mēdz gadīties."
Porziņģis uzsvēra, ka, neraugoties uz ielaistajiem 109 punktiem, viņam patikusi "Hawks" spēle aizsardzībā. "Kopumā spēlējām ar enerģiju un raksturu, taču mača izskaņā mums jābūt gudrākiem. Tad arī rezultāts atnāks," secināja Latvijas basketbola zvaigzne. Viņš sniedza arī atbildi uz jautājumu, kāpēc otrajā puslaikā "Raptors" krietni labāk spēlējusi "Hawks" soda laukumā.
"Viss sākas no ne tik labiem lēmumiem metienu izvēlē. Tas ļāva viņiem doties ātrajās pārejās, gūt grozus no apakšas un arī tie skaitās kā punkti no soda laukuma. Savukārt dažas reizes pārāk daudz palīdzējām aizsardzībā. Toronto otrajā puslaikā arī spēlēja ātrāk, darot to, ko mēs pirmajā puslaikā. Tomēr labāki lēmumi uzbrukumā ļautu arī mums nosegt labāk savu soda laukumu," atklāja Porziņģis. Viņš uzsvēra, ka komandai trūkst līderis Trejs Jangs, taču komandā ir arī citi meistarīgi basketbolisti, kuri viņa prombūtnē var pierādīt savas prasmes.
Kristaps Porziņģis sešās NBA regulārās sezonas spēlēs vidēji laukumā pavadījis 25,5 minūtes, kuru laikā izcēlies ar 17,7 punktiem, 6,2 atlēkušajām bumbām, 3,3 rezultatīvajām piespēlēm. "Hawks" ar četrām uzvarām deviņās spēlēs Austrumu konferencē ieņem devīto vietu. Nākamo spēli klubs aizvadīs jau šonakt, uzņemot Luku Dončiču un Losandželosas "Lakers".