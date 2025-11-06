Nepārliecinoši sezonu sākusī "VEF Rīga" atvadās no Latvijas izlases spēlētāja Toma Leimaņa
Latvijas Basketbola līgas čempione "VEF Rīga" paziņojusi par pirmajām pārmaiņām sastāvā. Komandā vairs nespēlēs aizsargs Toms Leimanis, kurš to pastiprināja īsi pirms FIBA Čempionu līgas sezonas sākuma.
31 gadu vecais Toms Leimanis vasarā spēlēja Meksikā, taču oktobra sākumā pastiprināja "VEF Rīga". Puses sākotnēji noslēdza līgumu līdz FIBA Čempionu līgas pēdējai VEF spēlei, taču pušu sadarbība nerezultējās.
Trijās FIBA Čempionu līgas spēlēs, kurās VEF zaudēja, Leimanis vidēji laukumā pavadīja 22 minūtes. To laikā viņš izcēlās ar 6,3 punktiem, 3,3 rezultatīvajām piespēlēm un divām atlēkušajām bumbām. Apvienotajā Latvijas - Igaunijas basketbola līgas piecās spēlēs Leimanis 19:45 minūtēs vidēji guva 5,4 punktus, atdeva 2,2 piespēles un izcīnīja 1,4 atlēkušās bumbas.
Fakts, ka tieši Leimanis kļūs par pirmo basketbolistu, no kura VEF sezonas ievadā šķirsies, liecināja 4. novembra spēle apvienotajā Latvijas - Igaunijas līgā pret "Liepāju". Tajā VEF visai komfortabli uzvarēja, bet Leimanis neatradās komandas pieteikumā. Jāatgādina, ka galvenais treneris Mārtiņš Gulbis pēc Leimaņa pirmās spēles VEF publiski pauda, ka no aizsarga tiekot gaidīts daudz.
VEF jauno sezonu sācis visai nepārliecinoši. FIBA Čempionu līgā, kurā izloze bija visai pateicīga, piedzīvoti zaudējumi visās trijās spēlēs. Divas neveiksmes VEF ir jau Latvijas - Igaunijas basketbola līgā. Tā zaudējusi "Tartu" un "Rīgas zeļļiem". Kamēr Čempionu līgā turnīrs ir īss un vēl teorētiski var visu vērst par labu, vietējos turnīros sezona tikai ieskrienas.
Toms Leimanis savā karjerā spēlējis "Ventspils", "Liepājas", "Valka/Valga", Minskas "Tsmoki", Ukrainas "Odessa", Klaipēdas "Neptunas", "Estudiantes" un "Obradoiro" komandās.
Informējam, ka pēc abpusējas vienošanās esam pārtraukuši sadarbību ar saspēles vadītāju Tomu Leimani.— VEF Rīga (@vefriga) November 6, 2025
Paldies Tomam par ieguldīto darbu "VEF Rīga" komandā, novēlam veiksmi un panākumus turpmākajā karjerā! 🖤 pic.twitter.com/7yWpAypRlT