Vītoliņš par zaudējumu Slovākijai: viss ir par to, cik tu esi pārliecināts par sevi, cik daudz tu vari izdarīt
Latvijas vīriešu hokeja izlasei ir jāmācās spēlēt visas spēles garumā, norādīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
"Jāmācās spēlēt visas 60 minūtes. Brīžiem bija uzplaiksnījumi, kad aizgāja tīri labi. Tad atkal nevarējām tikt pie ripas. Jātic saviem spēkiem, un tajā brīdī, kad izsīkst spēki, tad ir jārāda raksturs. Latvijas izlase vienmēr atšķiras ar to, ka mēs varam parādīt raksturu. Vietām tas bija, bet vietām mēs to pazaudējām," atzina Vītoliņš.
Latvijas izlases treneris izcēla, ka jau pirms mača bija zināms, ka pretinieku līderi uzbrukumos ies ļoti aktīvi.
"Visās šajās komandās labākie spēlētāji ir ar labām statistikām, un viņi spēlēs aktīvu hokeju. Mēs arī gribam spēlēt aktīvu hokeju. Viss ir par to, cik tu esi pārliecināts par sevi, cik daudz tu vari izdarīt. Visām darbībām ir jābūt pārliecinātām," viņš piebilda.
Ceturtdien latvieši pirmajā mačā ar rezultātu 1:4 piekāpās Vācijas valstsvienībai, bet Slovākija ar 6:2 uzvarēja Austriju.
Svētdien Latvijas izlase plkst. 12 turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju.