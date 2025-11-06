Pēc vīra apbalvošanas Viktorija Bekhema iegūst jaunu un karalisku titulu
Modes dizainere un bijusī “Spice Girls” dziedātāja Viktorija Bekhema tagad ir lēdija. Par šo titulu viņai jāpateicas savam vīram Deividam Bekhemam, kuru karalis iecēla bruņinieka kārtā. Tagad bijušais futbolists dēvējams par seru Deividu Bekhemu, bet viņa kundze pēc tradīcijas kļuvusi par lēdiju.
50 gadus vecais Deivids Bekhems otrdien tika godināts Vindzoras pilī, kur karalis Čārlzs viņam piešķīra bruņinieka titulu par izciliem nopelniem sportā un labdarībā. Bijušais futbolists kļuva par seru un arī viņa sieva Viktorija iemantoja jaunu goda titulu.
Sers Deivids Bekhems saņēmis ordeni un iecelts bruņinieku kārtā
Saskaņā ar karaļnama tradīciju modes dizainere un bijusī grupas “Spice Girls” dalībniece tagad drīkst sevi dēvēt par lēdiju Bekhemu — šāds goda tituls pienākas sievai, kuras vīru ieceļ bruņinieka kārtā.
Lai gan šī titula lietošana ir izvēles jautājums, pēc laikraksta “Mirror” ziņām, Viktorija nolēmusi to pieņemt un ar lepnumu izmantot.
Pašlaik vēl nav zināms, kad viņa sāks lietot jauno titulu — viņas sociālo tīklu profili pēc otrdien notikušās ceremonijas vēl nav izmainīti.
Lepnums par vīru
Viktorija nespēja slēpt savu lepnumu un sajūsmu pēc tam, kad viņas vīrs tika iecelts bruņinieku godā. Modes dizainere teica, ka “nekad nav jutusies lepnāka” par savu vīru, un dalījās ar fotogrāfijām, kurā redzams sers Deivids saņemam savu ordeni Vindzoras pilī.
Kopā ar vairākām aizkustinošām pāra bildēm Viktorija rakstīja: “Deivid, kopš tās dienas, kad mēs satikāmies pirms 28 gadiem, tu vienmēr esi bijis lepns pārstāvēt savu valsti. Gan laukumā, gan ārpus tā — neviens nemīl Angliju un neciena mūsu karalisko ģimeni vairāk par tevi. Redzēt, kā karalis tevi šodien apbalvo, ir mirklis, ko vienmēr glabāšu sirdī. Tu esi sasniedzis tik daudz, taču joprojām esi tas pats laipnais, pazemīgais un centīgais cilvēks, kuru satiku gandrīz pirms trīsdesmit gadiem. Kā arī esi visbrīnišķīgākais vīrs un tēvs. Nekad neesmu jutusies tik lepna kā šodien. Sers Deivid Bekhem, mēs visi tevi ļoti mīlam.”
Fani un citas slavenības nekavējoties piepildīja komentāru sadaļu ar apsveikumiem bijušajam futbolistam. Kardašjanu māte un menedžere Krisa Dženere rakstīja: “Apsveicu!!!!!”, aktieris Ričards E. Grants pievienoja vairākas aplaudējošu roku emocijzīmes, bet aktrises Hannas Vadinghemas komentārs vēstīja: “Tas ir MA-ĢIS-KI! Deivid, priecājamies no attāluma. Apsveicu!” Olimpiskais čempions Mo Farahs piebilda: “Lepojos ar tevi kā vienmēr, draugs!”
Sers Deivids – no futbolista līdz karaliskajam bruņiniekam
Pēc 25 izcīnītām trofejām, 115 spēlēm Anglijas izlasē, pieciem starptautiskiem turnīriem un neskaitāmiem neaizmirstamiem vārtiem Deivids Bekhems papildinājis savu apbalvojumu kolekciju, saņemot vienīgo medaļu, kas viņam līdz šim bija gājusi garām trofejām bagātās 21 gada karjeras laikā un pēc tās.
Karalis un jaunais bruņinieks, kurus vieno draudzība un kopīga aizraušanās ar dārzkopību un bitēm, smaidīja, sarokojās un īsi aprunājās emocionālajā ceremonijā.
Pēc apbalvošanas sers Deivids atzina, ka bijis dziļi aizkustināts, saņemot augstāko godalgu valstī, un atklāja, ka karalis Čārlzs viņu esot uzslavējis par uzvalku, ko Viktorija bija viņam radījusi kā dāvanu.
“Man karjerā ir ļoti veicies – esmu uzvarējis daudzos turnīros, bet saņemt bruņinieka godu – ir kas tāds, par ko nekad nebiju pat sapņojis,” viņš sacīja.
“Būt puisim no Londonas austrumiem, dzimušam Leitonstounā, un šodien stāvēt Vindzoras pilī, kur mani apbalvo Viņa Majestāte karalis – viena no cienījamākajām institūcijām pasaulē – tas ir neaprakstāmi. Šī bez šaubām ir mana dzīves lepnuma pilnākā diena.”
Pēc ceremonijas viņu sveica sieva Viktorija, vecāki Teds un Sandra, kā arī bērni Romeo (23), Krūzs (20) un Hārpere (14). Trūka vecākā dēla Bruklina (26), ar kuru ģimenē valda zināma spriedze.