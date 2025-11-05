"Notika brīnums!" Smagi slimais itāļu basketbolists desmit dienas atradās komā
Ar nopietnām veselības likstām turpina cīnītes 33 gadus vecais itāļu basketbolists Akile Polonara. Pēc kaulu smadzeņu transplantācijas pasliktinājās viņa veselības stāvoklis, veselas desmit dienas pavadot komā.
33 gadus vecajam itāļu basketbolistam Akilem Polonaram šovasar atklāja akūto mielokīda leikēmiju, kas ir ļaundabīga asins ražojošās sistēmas jeb asinsrades sistēmas saslimšana.
Septembrī sportistam veica veiksmīgu kaula smadzeņu transplantāciju, kas lika domāt par vēl vienas nopietnas slimības pārvarēšanu. Pirms tam Polonara izārstējās no sēklinieku vēža, atgriežoties basketbolā 2023./2024. gada sezonā.
Tomēr pēc šīs operācijas Polonaram izveidojās asins receklis, ārstiem esot skeptiskiem par 33 gadus vecā sportista iespējām izdzīvot. Veselas desmit dienas Polonara atradās komā, taču spēja laimīgi izdzīvot.
"Piedodiet, ka neatbildēju ātrāk. Ārsti teica, ka pastāv 90% iespējamība, ka neizdzīvošu," stāsta pats sportists. "Es neko daudz neatceros. Ārsti deva man mazu iespēju, ko sajutu." Plašāk par Polonaras cīņu par dzīvību stāstīja viņa sieva.
"Viņš šobrīd jūtas visnotaļ labi. Viņa labā roka ir vājāka nekā kreisā. Kad viņš modās no komas, tad vispirms viņš jautāja dažādus jautājumus. Tad sāka dziedāt un raudāt. Viņš man stāstīja lietas, kas nekad nav notikušas. Viņa situācijā notika brīnums," teica Polonaras sieva. Briesmas sportista dzīvībai gan joprojām pastāvot, lai arī viņa stāvoklis ir uzlabojies. Šobrīd Polonara var ik pa laikam uz kādu brīdi pamest slimnīcu un būt kopā ar ģimeni.
Polonara, kurš karjeras laikā spēlējis vienā komandā ar vairākiem Latvijas izlases spēlētājiem kā Artūru Kurucu Vitorijas "Baskonia", Rolandu Šmitu Kauņas "Žalgiris" un Rihardu Lomažu Boloņas "Virtus" vasarā noslēdza simbolisku līgumu ar "Sassari" vienību. Lai arī šobrīd viņa atgriešanās basketbolā ir mazticama, pats Polonara to neizslēdz. "Protams, ka vēlos atgriezties."
Polonara karjeras laikā spēlējis vairākos ULEB Eirolīgas klubos kā "Baskonia", Stambulas "Fenerbahce", Stambulas "Anadolu Efes", Kauņas "Žalgiris" un Boloņas "Virtus", kuras rindās pavadīja iepriekšējo sezonu.