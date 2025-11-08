12 gadus vecā Latvijas šahiste Tolmačeva kļūst par Eiropas jauniešu čempioni
Latvijas šahiste Aļona Tolmačeva piektdien Melnkalnē izcīnīja pirmo vietu Eiropas jauniešu čempionātā, vēsta Latvijas Šaha federācija.
12 gadus vecā sportiste deviņās partijās izcīnīja septiņas uzvaras, vienu partiju nospēlēja neizšķirti un piedzīvoja vienu zaudējumu.
Latviete iekrāja 7,5 punktus un dalīja pirmo vietu ar Gruzijas pārstāvi Teu Rusitašvili, bet Tomačevai bija labāki papildrādītāji, kas ļāva izcīnīt Eiropas čempiontitulu. Trešo vietu ieņēma Polijas šahiste Alicja Grušecka.
Iepriekšējo reizi Latvijas pārstāve par Eiropas čempioni kļuva 2023. gadā, kad Agnesa Stepania Ter-Avetisjana uzvarēja grupā līdz 16 gadiem. Toreiz viņa pārtrauca ilgāku Latvijas šahistu sēriju Eiropas čempionātos bez godalgām, jo pirms tam pēdējā medaļa Latvijai tika izcīnīta 2000. gadā, kad Ilze Bērziņa ieguva bronzu meiteņu grupā līdz 16 gadiem, savukārt pēdējais čempiones tituls Latvijai pienācās 1999. gadā, kad Dana Reizniece kļuva par uzvarētāju grupā līdz 18 gadiem.
Eiropas jauniešu čempionātā gandrīz 1200 dalībnieki sacentās sešās vecuma grupās.