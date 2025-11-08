VIDEO: Dans Ločmelis mazākumā iemet sezonas trešos vārtus AHL un kļūst par spēles otro zvaigzni
Naktī uz 8. novembri ar rezultatīvu metienu Amerikas hokeja līgas ietvaros izcēlās Dans Ločmelis, kurš, izceļoties mazākumā, palīdzēja Providensas "Bruins" ar 2:1 pieveikt Klīvlendas "Monsters".
BROWN ➡️ LOCMELIS FOR A SHORT-HANDED TALLY pic.twitter.com/kqix2Y1GvC— Providence Bruins (@AHLBruins) November 7, 2025
Ločmelis izcēlās pirmā perioda 17. minūtē, kad Providensa spēlēja mazākumā. Viņa komandas biedrs, Patriks Brauns apzaga pretinieku, aizskrēja ātrajā uzbrukumā, kam pieslēdzās arī Ločmelis. Pēc Brauna piespēles latviešu centra uzbrucējs neatstāja nekādas cerības pretinieku vārtsargam.
Kopumā Ločmelim šie kļuva par trešajiem sezonas vārtiem AHL, bet desmit spēlēs viņš paspējis iekrāt jau sešus rezultativitātes punktus (3+3). Visā spēlē pret "Monsters" Ločmelim trīs metieni uz vārtiem un pozitīvs lietderības koeficients (+1). Tāpat viņu atzina par spēles otro zvaigzni. Pirmās gods atvēlēts "Bruins" vārtsargam Maiklam Dipjetro, kurš ar 42 atvairītajiem metieniem aizvadīja savu karjeras maču AHL.
Citās spēlēs uzvaru izcīnīja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers", kas ar 4:1 pārliecinoši pieveica Sirakūzas "Crunch". Vilmanis ar ar ierakstiem statistikas ailēs neizcēlās.
Neveiksmi piedzīvoja Raivja Ansona pārstāvētā "Penguins", kas desmit vārtu mačā ar 4:6 atzina Ročesteras "Americans" pārākumu. Ansons vienu reizi meta uz pretinieku vārtiem un spēli pabeidza ar pozitīvu lietderības koeficientu (+1).
Tāpat zaudēja Anrī Ravinska pārstāvētā AHL čempione Abotsfordas "Canucks", kas ar 1:4 piekāpās Kolorādo "Eagles". Ravinskis meta vienu reizi uz pretinieku vārtiem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Austrumu konferencē Ločmeļa Providensas "Bruins" ar 18 punktiem desmit spēlēs ir līdere, Ansona "Penguins" ar 17 punktiem atrodas otrajā vietā, bet Vilmaņa Šarlotas "Checkers" ar 11 punktiem ir astotie. Rietumu konferencē Eduarda Tralmaka "Griffins" ar 16 punktiem ir otrajā vietā, bet Ravinska "Canucks" ar tikai pieciem izcīnītajiem punktiem ir pēdējā pozīcijā.