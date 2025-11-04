Futbola spēles laikā Serbijā traģiski mirst komandas galvenais treneris; spēlētāji emocionāli uztver sēru vēsti
Pirmdien, 3.novembrī, Serbijas superlīgas spēles laikā miris futbola kluba Kragujevacas "Radnički 1923" galvenais treneris Mladens Žižovičs.
"Radnički 1923" pirmdien viesos tikās ar Lučani "Mladost" komandu un pirmā puslaika vidū pie rezultāta 2:0 Radničku kluba labā tā galvenajam trenerim palika slikti. Tiek ziņots, ka Žižovičam bija sirdstrieka. Bosniešu speciālistam tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, un viņš tika nogādāts slimnīcā, pēc kā spēle atsākās. Tomēr jau pēc brīža mačs tika apturēts, jo pienāca ziņas par "Radnički 1923" trenera nāvi. Uzzinot par šiem jaunumiem, abu komandu spēlētāji to uztvēra ļoti emocionāli.
Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani.— Total Football (@TotalFootbol) November 4, 2025
Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR
In the 21st minute when the FK Mladost vs FK Radnicki 1923 match was in progress, Mladen Zizovic suddenly fainted and was then taken to the hospital but his life could not be saved. pic.twitter.com/qhDVZgnHFp— FFS (@officialffsnews) November 3, 2025
44 gadus vecais Žižovičs par Kragujevacas vienības galveno treneri kļuva vien 23. oktobrī. Žižovics savas futbolista karjeras laikā pārsvarā spēlēja pašmāju klubos, bet vienu sezonu pavadīja arī albāņu "Tirana" vienībā. Spēlētāja karjeru viņš noslēdza 2016. gadā, pēc kā pievērsās trenera darbam dzimtenē.
Divas spēles bijušais pussargs aizvadīja arī Bosnijas un Hercegovijas izlasē.