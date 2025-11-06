Aleksandrs Ovečkins kļūst par pirmo NHL hokejistu ar 900 gūtajiem vārtiem karjerā
Krievu uzbrucējs Aleksandrs Ovečkins trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē izcēlās ar vienu precīzu metienu un kļuva par pirmo spēlētāju līgas vēsturē, kurš guvis 900 vārtus.
40 gadus vecais uzbrucējs mačā pret Sentluisas "Blues" otrā perioda ievadā pārspēja Džordanu Biningtonu un panāca 2:0, sekmējot savas komandas Vašingtonas "Capitals" panākumu savā laukumā ar 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).
Ovečkins vašingtoniešu rindās aizvadījis visu savu NHL karjeru kopš 2005. gada. Savus pirmos vārtus NHL viņš guva 2005. gada 5. oktobrī, pārspējot Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargu Paskālu Leklēru, bet šī gada aprīlī pārspēja Veina Grecka gūto vārtu rekordu (894). Šajā sezonā Ovečkins desmit spēlēs guvis trīs vārtus un atdevis trīs rezultatīvas piespēles, bet kopumā viņam NHL ir 1631 (900+731) punkts 1504 mačos.
Vēl trešdienas spēlē "Capitals" rindās pa diviem vārtiem guva Toms Vilsons un Antonī Buviljē, 1+1 sakrāja Džons Karlsons, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Džeikobs Čikrans. "Blues" vienīgos vārtus guva Aleksejs Toropčenko.
Graujošu uzvaru ar 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) trešdien izcīnīja arī Sanhosē "Sharks" hokejisti, viesos pieveicot Sietlas "Kraken". Uzvarētājiem Maklīns Selebrīni sakrāja trīs (1+2) punktus, pa 1+1 savā rēķinā ierakstīja Vils Smits, Jons Klingberjs un Tailers Tofoli, bet vēl pa vieniem vārtiem guva Tajs Dellandrea un Ītans Kārdvels. Mājinieku sastāvā vienīgais precīzais raidījums Raiena Vintertona kontā.