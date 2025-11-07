RFS futbolisti pēdējā sezonas spēlē atriebjas čempioniem "Riga"
"Tonybet" futbola virslīgas sezonas pēdējā Rīgas derbijā vicečempione RFS viesos ar 4:3 (2:0) uzvarēja čempioni "Riga", uzvarētāju rindās ar trīs rezultatīvām piespēlēm izceļoties Robertam Savaļniekam.
RFS labā vārtus guva Jānis Ikaunieks, Stefans Paničs, Ismaels Diomandē un Aleksandars Filipovičs. "Riga" vienīgos vārtus guva Režinaldu Ramiriss, Gotjē Mankendā un Antoni Kontrerass.
Spēles 11. minūtē pēc Savaļnieka centrējuma no labās malas Ikaunieks precīzi sita ar galvu un panāca 1:0 RFS labā. Puslaika otrajā pusē, 33. minūtē, pēc Savaļnieka izpildītā soda sitiena nekļūdīgs ar galvu bija arī Paničs - 2:0.
Otrā puslaika ievadā, 54. minūtē, pēc vēl viena Savaļnieka centrējuma no labās malas ar galvu vārtus guva Diomandē. Pēc 11 minūtēm Sedriks Kuadio izpildīja neveiksmīgu sitienu pa vārtiem un bumba nonāca pie Filipoviča, kurš panāca 4:0, bet pāris minūtes vēlāk Ramiriss ar sitienu no šaura leņķa vienus vārtus atguva.
Četras minūtes pirms pamatlaika beigām Mankendā izdarīja augstu centrējumu vārtu staba virzienā, bumbai negaidīti ielidojot mērķī. Kompensācijas laika trešajā minūtē Kontrerass ar galvu sita bumbu vārtos pēc Briana Penjas piespēles.
Savas pēdējās spēles RFS sastāvā aizvadīja Petrs Marešs un Elvis Stuglis.
Pārējās pēdējās kārtas spēles notiks svētdien. "Super Nova" savā laukumā Rīgā tiksies ar "Liepāju", "Metta" Jūrmalā uzņems "Daugavpili", "Tukums 2000" mājās spēlēs ar "Jelgavu" un "Grobiņa" Liepājā - ar "Auda" vienību.
"Riga" 36 spēlēs guvusi 88 punktus, bet RFS - 87 punktus. Tālāk pēc 35 kārtām "Liepājai" ir 61 punkts, "Daugavpilij" - 48, "Auda" vienībai - 44, "Jelgavai" - 37 un "Tukums 2000" komandai - 35 punkti. 31 punkts ir "Grobiņai", 29 punkti - "Super Nova" komandai, bet 28 punkti - "Metta" futbolistiem.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.