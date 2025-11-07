Ostapenko/Sji sīvā cīņā zaudē "WTA Finals" pusfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji piektdien cieta zaudējumu "WTA Finals" dubultspēļu turnīra pusfinālā.
Ostapenko un Sje, kuras finālturnīrā ir izsētas ar sesto numuru, ar 4-6, 6-7 (5:7) zaudēja ungārietei Timejai Babošai un Luizai Stefani no Brazīlijas.
Spēli ar servi sāka Baboša un Stefani, uzvarot pirmajā geimā, kaut gan Ostapenko ar Sji bija četras breikbumbas pēc kārtas. Ostapenko/Sje uzvarēja nākamajos trīs geimos, bet pēc tam to pašu paveica pretinieces - 4-3 viņu labā.
Par izšķirošo setā kļuva desmitais geims, kurā Baboša/Stefani realizēja otro no trim setbumbām. Arī otro setu ar servi un uzvarētu geimu sāka Ungārijas/Brazīlijas duets, bet Latvijas/Taivānas pāris pēc trim uzvarētiem geimiem izvirzījās vadībā ar 4-2.
Nākamos trīs geimus uzvarēja Baboša un Stefani, bet desmitajā geimā Ostapenko ar Sji atspēlēja divas mačbumbas pēc kārtas - 5:5. Taibreikā Ostapenko/Sje atspēlējās no 2:5, taču pēdējās divās izspēlēs uzvarēja pretinieces.
Ostapenko par startu Rijādā nopelnīja 1200 pasaules dubultspēļu ranga punktu.
Jau ziņots, ka Ostapenko/Sje Martinas Navrātilovas vārdā nosauktajā apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs. Latvijas un Taivānas duets ar 1-6, 7-5, 10:5 pārspēja beļģieti Elīzi Mertensu un krievieti Veroniku Kudermetovu (4.), ar 6-3, 6-4 - sacensību galvenās favorītes Jasmīni Paolīni un Sāru Errāni no Itālijas, nodrošinot vietu pusfinālā, un ar 6-3, 6-1 - ASV un Nīderlandes duetu Eiža Muhammada/Demi Shūrsa (8.).
Ar septīto numuru sacensībās izsētās Baboša un Stefani Lizeles Hūberes vārdā nosauktajā grupā uzvarēja divās no trim spēlēm un bija otrās.
Otrā pusfinālā dubultspēļu ranga līderes čehiete Kateržina Sinjakova un amerikāniete Teilore Taunzenda, kuras turnīrā ir izsētas ar otro numuru, tiksies ar Kudermetovu un Mertensu. Pusfinālā iekļuva grupu pirmo divu vietu ieguvējas.
"WTA Finals" Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā beigsies sestdien.