Latvijas Paralimpiskā komiteja īstenos starptautisku izglītības projektu "I’m Possible": mācīs paralimpiskās vērtības, empātiju, iekļaušanu un ticību sev
Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) sākusi Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) izstrādātās izglītības programmas "I’m Possible" projekta īstenošanu Latvijā, informē LPK. Latvijas Paralimpiskā komiteja aicina Latvijas skolas iesaistīties "I’m Possible" projektā, kas skolēniem māca paralimpiskās kustības vērtības, empātiju, iekļaušanu un ticību sev.
"I’m Possible" ir starptautiska izglītības programma, kas sniedz iespēju uzzināt vairāk par parasporta pamatiem, palīdz skolēniem saprast paralimpiskā sporta nozīmi, iepazīt sportistu stāstus un apzināties, ka ikkatram cilvēkam ir savas stiprās puses un iespējas sasniegt mērķus.
Programmas pamatā ir četri paralimpiskie principi - drosme, apņēmība, iedvesma un vienlīdzība, kas veicina izpratni, ka dažādība nav šķērslis, bet gan vērtība - iespēja mācīties vienam no otra un kopā radīt vidi, kurā ikviens jūtas pieņemts un novērtēts.
Projektā skolām tiek nodrošināti bezmaksas mācību materiāli latviešu valodā, metodiskie ieteikumi skolotājiem dažādiem vecumposmiem (no 1. līdz 12. klasei), praktiski uzdevumi un spēles, kas rosina diskusijas par iekļaušanu, sadarbību un cieņu ar iespēju iesaistīt visu skolu kopīgās aktivitātēs, tematiskās dienās un sporta pasākumos.
Skolām ir iespēja izvēlēties, kādā formātā īstenot aktivitātes - mācību stundās, klases stundās, projektu nedēļās vai sporta dienās.
Programma "I’m Possible" jau tiek īstenota vairāk nekā 40 valstīs pasaulē. Dalība tajā ir bez maksas, un to var sākt jebkurā laikā mācību gada laikā.
Projektā šī mācību gada laikā paredzētas paralimpiešu vizītes skolās, Latvijas Paralimpiskā komiteja atbalstīs skolas un palīdzēs, lai šo projektu veiksmīgi īstenotu dzīvē.