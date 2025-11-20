"Jūs esat labākie!" Tālajā Austrālijā pludmales volejbolistes Graudiņu/Samoilovu atbalsta latviešu fani
Šodien, 20. novembrī, 2025. gada pasaules čempionāta pludmales volejbolā ceturtdaļfinālā iekļuva Tīna Graudiņa ar Anastasiju Samoilovu. Spēlē Adelaidā viņas varēja rēķināties arī ar latviešu fanu atbalstu, kuriem pēc spēles sirsnīgi pateicās.
Jau ziņots, ka pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa ar Anastasiju Samoilovu 2025. gada pasaules čempionātā Adelaidē sasniedza ceturtdaļfinālu, astotdaļfinālā divos setos ar 21-16, 21-16 pieveicot Vācijas duetu Melāniju Paulu/Leu Kunstu.
Latviešu duets, kas visā turnīrā izlikts ar augsto piekto numuru, pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu sasniegušas tikai pirmo reizi. Cīņā par pirmo pusfinālu Graudiņa ar Samoilovu ceturtdaļfinālā spēkosies pret esošo čempioni Kelliju Čenu, kura tagad gan spēlē ar citu pārinieci - Moliju Šo. Čenai un toreiz Hjūzai Latvijas duets pirms diviem gadiem zaudēja astotdaļfinālā.
Jāmin, ka šodienas spēle Adelaidē notika, kad Austrālijā jau bija vakars (tur ir astoņas ar pusi stundas uz priekšu). Latvietes klātienē atbalstīja nozīmīgs pulks latviešu fani, ar kuriem pēc izcīnītās uzvaras Graudiņa ar Samoilovu dalījās priekos un kopīgās fotogrāfijās.
Jau rīt plkst. 7:00 no rīta pēc Latvijas laika Graudiņa ar Samoilovu spēkosies ceturtdaļfinālā. Cits Latvijas duets, Mārtiņš Pļaviņš ar Kristianu Fokerotu savu pirmo pasaules čempionātu noslēdza pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā.