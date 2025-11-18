“Mercedes” boss Toto Volfs pārsteidz ar to, kāds bija viņa pirmais darbs
Populārais ukraiņu tiktokers Makss Klimenko “Karjeras kāpņu” 413. sērijā cenšas uzminēt, kāds bija “Mercedes” komandas vadītāja Toto Volfa pirmais darbs.
Makss Klimenko ir pasaulē pazīstams tiktokeris ar vairāk nekā astoņiem miljoniem sekotāju “TikTok” platformā, kur viņš dalās ar saturu par karjeru, biznesu, sabiedrību un tehnoloģijām.
Viens no viņa populārākajiem satura cikliem ir “Career Ladder” (latviski – “Karjeras kāpnes”), kurā viņš sniedz padomus par karjeras attīstību un profesionālo izaugsmi. Šajos video viņš pa ielām pastaigājas ar kāpnēm un aicina cilvēkus uzkāpt uz tām, solot divu minūšu laikā uzminēt viņu profesiju.
413. sērijā parādās Toto Volfs. Var redzēt, ka Makss ir patīkami saviļņots, ieraugot viņu. Makss vaicā: “Vai tu varētu padalīties, par ko tu šobrīd strādā?” Uz ko Toto komiski atbild: “Mēģinu vadīt Pirmās formulas (F-1) komandu”.
Makss piedāvā uzminēt “Mercedes” bosa pirmo darba vietu. Toto norāda, ka viņš var mēģināt uzminēt, taču to nekad nespēs izdarīt. Makss pieņem izaicinājumu, sakot, ka to izdarīs divu minūšu laikā.
Sākotnēji tiktokers uzdod jautājumus, kas saistīti ar Toto pašreizējo profesiju — F-1 - vai viņš bijis mehāniķis, vai darbs bija saistīts ar mašīnām, kā arī jautā par darba vietas lokāciju. Toto atbild, ka viņam arī toreiz patikušas mašīnas, taču darbs ar tām nebija saistīts. Savukārt strādājis viņš Vīnē. Tiek noskaidrots, ka darbs bijis saistīts ar pārdošanu — viņš pārdevis kādu priekšmetu, un tas esot bijis krietni lētāks nekā mašīnas. Sarunas laikā noskaidrojas arī tas, ka Toto Volfam nav augstākās izglītības.
Tuvojoties laika beigām, Makss ir noskaidrojis šādus faktus: priekšmetu, ko pārdeva Toto, ir iespējams turēt rokās; viņš strādāja Vīnē; priekšmets bija lēts — toreiz maksāja 2,50 eiro; viņš apkalpoja aptuveni 10 000 cilvēku dienā; ja viņa darba vieta būtu ēdiens, tā būtu salami desa, nesagriezta; viņš to darīja 18–19 gadu vecumā; sniedzot šo pakalpojumu, klienti varēja palīdzēt citiem cilvēkiem; tas bija Toto paša izstrādāts projekts — viņa bizness; arī Makss to spētu paveikt; katrs cilvēks pirka tikai vienu šādu priekšmetu; tas ir ļoti līdzīgs šķiltavām un tam ir vecuma ierobežojums +18.
Maksa pirmais minējums ir, ka Toto pārdeva tabaku, taču uzņēmējs to noliedz. Ar otro minējumu Makss uzmin, ka F-1 komandas vadītājs pārdeva lāpas Vīnē.
“Es nopirku visas lāpas un sveces, ko spēju atrast Vīnes apkārtnē — aptuveni 25 000 — un mēs tās pārdevām tajā pat vakarā, kaut kad deviņdesmitajos,” noslēgumā saka Toto Volfs.
Toto Volfam pieder trešdaļa no “Mercedes” F-1 komandas. Viņa neto vērtība sasniedz 1,6–1,8 miljardus dolāru, ziņo “Forbes”. Volfs sāka savu karjeru kā baņķieris, vēlāk pārejot uz investīcijām — 1998. gadā viņš dibināja inkubatora tipa riska kapitāla uzņēmumu “Marchfifteen”, bet 2004. gadā arī “Marchsixteen”. 2009. gadā Volfs investēja “Williams” F-1 komandā, savukārt 2012. gadā kļuva par komandas izpilddirektoru, bet 2013. gada janvārī pameta “Williams” un pievienojās “Mercedes” komandai.