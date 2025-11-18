Vainīgs "vudu!". Nigērijas futbola izlase sensacionāli zaudē cerības uz Pasaules kausa finālturnīru un treneris apsūdz pretiniekus
Viena no Āfrikas spēcīgākajām izlasēm Nigērija sensacionāli izstājusies no cīņas par iekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā, izšķirošajā spēlē pēcspēles 11 metru sitienu sērijā piekāpjoties Kongo Demokrātiskajai Republikai. Sarūgtinātais Nigērijas izlases galvenais treneris Ēriks Šells apsūdzējis pretiniekus “vudu” metožu pielietošanā izšķirošajos sitienos.
Izšķirošajā spēlē Marokā Nigērija izvirzījās vadībā, taču Kongo DR panāca izlīdzinājumu, un mačs nonāca līdz pēcspēles 11 metru sitieniem, kuros Kongo DR uzvarēja ar 4:3 un iekļuva starpkontinentālajās izslēgšanas spēlēs. Savukārt Nigērija, kuru nereti uzskata par vienu no reālākajām Āfrikas pārstāvēm kādreiz izcīnīt Pasaules kausu, jau otro reizi pēc kārtas un trešo kopš 2006. gada izlaidīs finālturnīru.
Lieki teikt, Šells pēc spēles bija dusmīgs — vispirms viņš uzreiz laukumā uzbruka Kongo DR treneriem, bet pēc spēles komandu apsūdzēja burvestībās! "Visu pendeļu izpildes laikā Kongo spēlētājs nodarbojās ar kaut kādu "vudu" rituālu... Katru reizi... katru reizi," ESPN citē Šella teikto. Kad žurnālisti lūdza viņu konkretizēt redzēto, Šells pavicināja labo roku, taču nespēja precizēt. "Kaut kas tāds," viņs teica, vēzējot savu roku un sakot, ka vēl tur izmantoja ūdeni vai kaut ko tamlīdzīgu.
Savukārt Nigērijas Futbola federācija pēc neveiksmes izplatīja paziņojumu, atvainojoties līdzjutējiem un valsts prezidentam.
Martā notiks starpkontinentālās izslēgšanas spēles, kurās Kongo Demokrātiskā Republika, Bolīvija, Irāka, Jaunkaledonija un divas komandas no Ziemeļamerikas un Karību jūras atlases zonas. Divas komandas no šīm sešām kvalificēsies Pasaules kausa finālturnīram.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija, Horvātija, Portugāle, Norvēģija, Vācija, Nīderlande un Irāka.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.