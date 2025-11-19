"Izlase vienmēr būs mana mīļākā komanda!" Dairis Bertāns paziņo par pēdējo spēli Latvijas basketbola valstsvienībā
Ilggadējais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns sociālajā tīklā "Instagram" pavēstījis, ka 28. novembrī 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmais mačs pret Nīderlandi būs viņa noslēdzošais valstsvienībā.
"Šai komandai un valstij esmu atdevis visu, kas bijis manos spēkos. Pārstāvēt Latviju ir bijis liels gods, ko nekad neaizmirsīšu. Tā vienmēr būs mana mīļākā komanda," paziņojumā pauž ilggadējais vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns. Par viņa pēdējo spēli izlasē kļūs 28. novembra spēle savā laukumā pret Nīderlandi 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas ietvaros. Tā arī kļūs par jaunā trenera Sito Alonso debiju.
Dairis Bertāns izlases formu valkājis 15 gadu garumā un bijis viens no izlases vadošajiem basketbolistiem. Viņš valstsvienībā laukumā devies veselos 158 mačos, kuros guvis 1433 punktus. Pēc tam, kad vecākais no brāļiem Bertāniem bija spēlējis visās jauniešu izlasēs un ar U-18 valstsvienību ieguva bronzu 2007. gada Eiropas čempionātā, 2010. gada 10. jūlijā viņš debitēja lielajā izlasē.
Kopā ar to viņš spēlējis 2011., 2013., 2015., 2017. un 2025. gada Eiropas čempionātos, augstāko vietu izcīnot 2017. gadā (piekto). Tāpat Dairis Bertāns pārstāvējis izlasi 2023. gada Pasaules kausā, kurā Latvijas vīriešu izlase ieguva vēsturisko piekto vietu, bet pašam Bertānam traumas dēļ turnīrs bija noslēdzies jau pēc otrās spēles. Pēc tam, kad karjeru izlasē noslēdza Jānis Blūms, Dairis kopš 2020. gada pildīja valstsvienības kapteiņa lomu.
Latvijas vīriešu basketbola izlase šī gada 28. novembŗī un 1. decembrī pret Nīderlandi un Austriju uzsāks ceļu uz 2027. gada Pasaules kausu. Kvalifikācijas pirmās kārtas grupā bez šīm izlasēm ielozēta arī Polija. Lai arī Latvijas Basketbola savienība (LBS) līdz 19. novembra rītam nav paziņojusi kandidātu loku, provizoriskais 24 kandidātu sastāvs redzams FIBA mājaslapā. Tajā nav iekļauts neviens spēlētājs no ULEB Eirolīgas, 24 kandidātu vārdos nav arī Kristera Zorika, taču ir Rihards Lomažs, atgriezties izlasē varētu Anžejs Pasečņiks un Roberts Blumbergs, kā arī ir daudz jaunu basketbolistu uzvārdi.