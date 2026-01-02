Mākoņu dejotājas - Pamela Andersone, Gvineta Paltrova, Uma Tūrmane un citas šovbiznesa daiļavas, kas jau ģērbjas gada aktuālajā krāsā
foto: Vida Press
Starptautiskais krāsu institūts "Pantone" atklājis 2026. gada oficiālo krāsu, kas nāks šā gada brūnā jeb "mocha mousse" toņa vietā. Par to kļuvis "Cloud Dancer" jeb "Mākoņu dejotājs"!
Šī ir pirmā reize pasludināšanas vēsturē – kopš 1999. gada –, kad par galveno toni izvēlēts baltais. Tas iemieso jauna sākuma un vienkāršības ideju laikā, kad cilvēki arvien vairāk tiecas pēc miera. Slavenības jau demonstrē, kā šo toni iznest!

Ana de Armasa (37)

foto: Vida Press
Ana de Armasa.
Ana de Armasa.

Kubiešu izcelsmes aktrisei aizejošajā gadā bija plaši apspriestais romāns ar superzvaigzni Tomu Krūzu. Tika runāts pat par kāzām kosmosā! Taču šīs attiecības ir beigušās, un gada nogalē aktrise iziet sabiedrībā vienatnē baltā zīmola "Jenny Packham" kleitā.

Dženifere Lorensa (35)

foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press
Dženifere Lorensa.
Dženifere Lorensa.

Divkārtējā "Oskara" balvas laureāte gada nogalē ceremonijai "Governors Awards" izvēlējās sniegbaltu "Dior" tērpu ar pikantu šķēlumu.

Ella Faninga (27)

foto: Rick Davis / SplashNews.com/ Vida Press
Ella Faninga.
Ella Faninga.

Jaunā aktrise, par kuru šogad runās visi, jo viņas loma filmā "Sentimentālā vērtība" ir "Oskara" nominācijas vērta, novembra beigās ceremonijā "Gotham Awards" ieradās "Ralph Lauren" tērpā. Šīs kleitas piegriezums daudziem atgādināja Holivudas zelta laikmeta tērpus, kuros savulaik pozēja leģendārā Merilina Monro.

Gvineta Paltrova (53)

foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press
Gvineta Paltrova.
Gvineta Paltrova.

Elegance ir vienkāršībā – par to var pārliecināties, skatoties uz aktrisi viņas pašas zīmola "Gwyn" tērpā, kuru lieliski papildina sarkanas laiviņkurpes.

Kailija Minoga (57)

foto: James Veysey/Shutterstock/ Vida Press
Kalija Minoga.
Kalija Minoga.

Austrāliešu popzvaigzne, kura rudenī Rīgā filmēja videoklipu savai jaunākajai dziesmai "Office Party", uz sarkanā paklāja iziet gaisīgā baltā tērpā. Nu gluži kā sniegpārsliņa!

Kvīna Latifa (55)

foto: Balkis Press/Abaca/Sipa USA/ Vida Press
Kvīna Latifa.
Kvīna Latifa.

Amerikāņu repere un aktrise ar šā tērpa izvēli attaisnoja savu skatuves vārdu – uz sarkanā paklāja viņa izskatījās patiesi kā karaliene!

Megana Mārkla (44)

foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Press
Megana Mārkla.
Megana Mārkla.

Prinča Harija sieva bija nofotogrāfēta Parīzē modes nama "Balenciaga" tērpā ar kontrastējošas – melnas – krāsas aksesuāriem. Baltā krāsa arī labi izceļ viņas ādas toni, tāpēc Saseksas hercogiene bieži iziet sabiedrībā šā toņa tērpos.

Opra Vinfrija (71)

foto: Media-Mode / SplashNews.com/ Vida Press
Opra Vinfrija.
Opra Vinfrija.

Sarunu šovu karaliene 2025. gadā pārsteidza pasauli ar to, ka atguvusi slaido līniju un izrāda savu jauniegūto formu elegantos tērpos. Decembra sākumā Sidnejā viņa pozēja fotogrāfiem baltā ansamblī un fīfīgās kurpēs ar bantēm.

Pamela Andersone (58)

foto: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Pamela Andersone.
Pamela Andersone.

Kādreizējās seksbumbas dzīvē jau kādu laiku ir posms, kad viņa iziet sabiedrībā bez biezas grima kārtas. Arī tērpu izvēlē viņas gaume ir krasi mainījusies – tagad Pamela priekšroku dod neitrālām krāsām un elegantiem siluetiem.

Uma Tūrmane (55)

foto: Balkis Press/ABACA/Shutterstock/ Vida Press
Uma Tūrmane.
Uma Tūrmane.

Kurš saka, ka baltā krāsa ir garlaicīga? Kinozvaigzne Uma Tūrmane a ir elegances iemiesojums "Ralph Lauren" smokingkleitā. Klasika vienmēr būs aktuāla. "Chopard" auskari ar dimantiem un smaragdiem ir kā ķirsītis uz tortes aktrises perfektajā koptēlā.

