Oskars Batņa
Hokejs
Šodien 21:33
Batņa lielisks "Pelicans" debijā Somijas čempionātā
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa ceturtdien ar rezultatīvu piespēli debitēja Lahti "Pelicans" rindās Somijas hokeja augstākās līgas cīņā, kur Lahti klubs pagarinājumā izbraukuma spēlē pieveica vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārstāvēto Lapēnrantas "SaiPa".
"Pelicans" "SaiPa" ar Grigalu rezervē uzvarēja ar 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Batņa 16. minūtē rezultatīvi piespēlēja, Eliasam Vilenam gūstot pirmos vārtus šajā mačā. Latvijas uzbrucējs 14 minūtēs un 40 sekundēs laukumā maču beidza ar +/- rādītāju +1.
Alberta Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" ar 35 punktiem 23 mačos turnīra tabulā ir sestā, "SaiPa" ar 35 punktiem 24 dueļos ieņem sesto vietu, Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK ar 31 punktu 22 cīņās ieņem 11. vietu, bet "Pelicans" ar 23 punktiem 21 mačā ir 14. vietā 16 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".