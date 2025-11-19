Uzstādīts jauns Latvijas U-16 rekords tāllēkšanā
Jelgavas vieglatlēte Alise Blaua uzstādījusi jaunu U-16 rekordu tāllēkšanā, par 8 centimetriem pārspējot līdzšinējo rekorda īpašnieci Brendu Džilianu Apsīti.
2010. gadā dzimusī vieglatlēte rekordu sasniedza 15. novembrī, kad Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notiekošajās sacensībās “Viļņas kauss 2025” pirmo reizi pārsniedza 6 metru robežu, sasniedzot rezultātu 6,09 metri.
Tāpat viņa Viļņā ar rezultātu 7,79 sekundes uzvarēja 60 metru sprintā. Bet vasarā jauniete laboja Latvijas U-16 rekordu 100 metru barjerās, distanci veicot 14.12 sekundēs. Vieglatlēte pārstāv Jelgavas BJSS, kur trenējas Aļonas Fomenko un Anda Anškina vadībā.
Sacensībās Viļņā bez jelgavnieces startēja arī Daugavpils, Ventspils (SS “Spars”) un Sēlijas SS jaunie vieglatlēti, izcīnot vairākas uzvaras un arī godalgotās vietas. Uzvaru lodes grūšanā guva Alises māsa Beāte (U14) ar rezultātu 11,92 m. Vairākas uzvaras Daugavpils jauniešiem: Damianam Zaņevskim tāllēkšanā – 6,52 m, Jevgēņijam Petrovam 800 m – 1:58,91, Angelikai Vetriņai tāllēkšanā – 5,41 m, Ksenijai Fjodorovai 400 m – 1:00,20 un Daugavpils kvartetam 4x200 m mix stafetē – 1:40,70.