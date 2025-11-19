Bez Eirolīgā spēlējošajiem, atgriežas Blumbergs un Pasečņiks: Sito Alonso izvēlas kandidātus debijai pie Latvijas izlases stūres
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Sito Alonso nosaucis tos 15 basketbolistus, kuri gatavosies 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajām divām spēlēm pret Nīderlandi 28. novembrī un Austriju 1. decembrī, informē Latvijas Basketbola savienība.
Jau ziņots, ka karjeru izlasē 28. novembrī ar spēli pret Nīderlandi noslēgs kapteinis Dairis Bertāns. No Lukas Banki laika arī Sito Alonso izvēlējies kandidātu lokā tādus basketbolistus kā Rihardu Lomažu, Mārci Šteinbergu, Klāvu Čavaru, Artūru Kurucu, Tomu Leimani un Mareku Mejeri. Epizodiski Banki vadībā spēlēja Ojārs Siliņš un Kārlis Šiliņš, bet pēdējā gadā Toms Skuja. Viņš pārcēlies uz Vāciju un tika ziņots par potītes savainojumu.
Pirmajās spēlēs Sito Alonso vadībā būs jāiztiek bez ULEB Eirolīgas basketbolistiem kā Rolanda Šmita, Dāvja Bertāna, Rodiona Kuruca, Artūra Žagara, kā arī Gunāra Grīnvalda, kurš vēl nesen kļuva par jaunāko latvieti, kas uzgājis laukumā Eirolīgas ietvaros. Tāpat no savainojuma turpina atlabt Andrejs Gražulis, kurš pēdas traumu guva Eiropas čempionātā. Kandidātu lokā neatrodas vēl viens Eiropas čempionāta dalībnieks - Kristers Zoriks, kurš jauno sezonu sācis Spānijas ACB līgā. Tikmēr no potītes traumas atlabst Polijā pie Roberta Štelmahera spēlējošais Aigars Šķēle.
Ir arī atgriešanās izlasē. Pie Lukas Banki uzticību neguva Roberts Blumbergs, kurš atsevišķās reizēs lēma nedoties palīgā izlasei, kā arī Anžejs Pasečņiks. Blumbergs karjeru turpina Turcijā, kamēr Pasečņiks - eksotiskajā Taivānā. Tāpat kandidātu lokā redzami potenciālie debitanti - tikai 17 gadus vecais Ričards Aizpurs un viens no U-18 izlases līderiem Adrians Andževs.
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Sito Alonso: “Esmu ļoti priecīgs un motivēts sākt savu pirmo pieredzi darbā ar Latvijas valstsvienību. Gatavoties sezonas vidū nav vienkārši, ir problēmas ar savainojumiem, kuru dēļ vairāki svarīgi spēlētāji šoreiz nevar palīdzēt komandai. Taču mums ir daudz labu spēlētāju, un visi 15 uzaicinātie ir gatavi atvērt jaunu lappusi kopīgajā darbā. Esam iesaistījuši dažus jaunus spēlētājus, kuriem ir ļoti svarīgi piedzīvot šādu pieredzi, lai palīdzētu komandai ne tikai treniņos, bet varbūt arī spēlēs. Mums priekšā ir vairākas darba dienas, lai strādātu un saprastu, kā vislabāk varam palīdzēt viens otram, strādāt pie dažādām niansēm un kļūtu par konkurētspējīgu komandu šajā spēļu ciklā.”
Latvieši cīņu par ceļazīmi uz Katarā paredzēto Pasaules kausa izcīņas finālturnīru sāks kvalifikācijas Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes (28. novembrī Rīgā, 2026. gada 3. jūlijā izbraukumā), Polijas (27. februārī Rīgā, 1. martā izbraukumā) un Austrijas (1. decembrī izbraukumā, 6. jūlijā Rīgā) komandām. F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt PK finālturnīrā.
Latvijas valstsvienība FIBA rangu tabulā ieņem 11. vietu (6. vietu Eiropā). Mūsu komandas pirmie pretinieki Nīderlandes izlase ir 54. (28.) pozīcijā, Austrijas komanda – 68. (34.) vietā.
🇱🇻Latvijas vīriešu valstsvienības treneri izraudzījušies 15 basketbolistus, kuri uzaicināti uz treniņnometni, lai gatavotos 2027. gada 🏆 Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmajām spēlēm ar 🇳🇱 Nīderlandi un 🇦🇹 Austriju.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) November 19, 2025
💬 Valstsvienības galvenais treneris Sito… pic.twitter.com/kWU7wsJzTQ