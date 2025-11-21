Izcili! Graudiņa/Samoilova iekļūst pasaules čempionāta pusfinālā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Adelaidē pasaules čempionāta pludmales volejbolā pirmo reizi nodrošināja vietu pusfinālā.
Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā ir izsētas ar piekto numuru, ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 21:17) uzvarēja amerikānietes Molliju Šo/Kelliju Čenu (7.). Čena ir līdzšinējā čempione, 2023. gadā titulu iegūstot kopā ar Sāru Hjūzu un astotdaļfinālā pieveicot tieši latvietes.
Pirmā seta izskaņā latvietes bija nonākušas iedzinējos ar 16:18, taču pēc tam guva piecus punktus pēc kārtas, tiekot pie panākuma ar 21:18. Savukārt otrajā setā latvietes jau ievadā iekrāja četru punktu pārsvaru (6:2). Seta beigās pretinieces samazināja Latvijas dueta pārsvaru līdz diviem punktiem (19:17), bet pēc tam Graudiņa/Samoilova guva divus punktus pēc kārtas un bija pārākas ar 21:17.
Latvijas duets pusfinālā spēkosies ar turnīra favorītēm Tamelu Koradello un Viktoriju Lopesu no Brazīlijas, kuras ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:19) apspēlēja itālietes Valentīnu Gotardi/Reku Orsi-Totu (9.).
Graudiņa/Samoilova apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:9, 21:11) sagrāva nīderlandietes Milu Koninku un Deiziju Poisu (26.), bet cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:16) pārspēja vācietes Melāniju Paulu/Leu Kunstu (36.).
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās. Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots apstājās "play-off" pirmajā kārtā.
Sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm sāka 48 komandas. Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļuva izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidroja pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpinās pēc olimpiskās sistēmas. Sacensības Adelaidē beigsies šajā nedēļas nogalē.