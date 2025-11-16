Holanns neapturams pret Itāliju: Norvēģija spēlēs Pasaules kausa finālturnīrā, četrkārtējo pasaules čempioni gaida pārspēles
Norvēģijas vīriešu futbola izlase svētdien nodrošināja vietu 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā. Atlases cikla pēdējā spēlē Norvēģija viesos ar 4:1 (0:1) pārspēja Itāliju, kas piedalīsies pārspēlēs.
Norvēģi jau gandrīz bija nodrošinājuši ceļazīmi uz finālturnīru, kuru neiegūtu, ja zaudētu itāļiem ar vismaz deviņu vārtu deficītu. Iepriekšējo reizi Norvēģija Pasaules kausa finālturnīrā spēlēja 1998. gadā, bet tagad kvalificējusies savām ceturtajām meistarsacīkstēm.
Mača 11. minūtē Frančesko Espozito pēc pagrieziena izdarīja precīzu sitienu no tuvas distances un panāca 1:0 itāļu labā. Rezultātu norvēģi izlīdzināja 63. minūtē, kad Antonio Nusa pēc Aleksandera Serluta piespēles izvēlējās pats izdarīt sitienu, nevis piespēlēt Ērlingam Holannam.
Puslaika otrajā pusē Holanns ar pāris minūšu starpību guva vēl divus vārtus viesiem. Vispirms 78. minūtē pēc Oskara Boba piespēles viņš trieca bumbu zem vārtu pārliktņa, un vēlāk pēc bumbas ievadīšanas spēlē itāļi ātri to zaudēja, dodot pretiniekiem pretuzbrukumu, kas noslēdzās ar vēl vienu Holanna vārtu guvumu. Kompensācijas laikā punktu uzvarai pielika Jurgens Lāšens, kurš pēc pretuzbrukuma apspēlēja vairākus pretiniekus un raidīja bumbu tīklā.
Otrā šīs grupas spēlē Izraēla, mājas spēli aizvadot Kišiņevā, ar 4:1 (1:1) uzvarēja Moldovu. Pēc Sergiu Perčuna pārkāpuma un noraidījuma Dors Turgemans 21. minūtē realizēja 11 metru soda sitienu un panāca 1:0 Izraēlas labā, bet 37. minūtē rezultātu izlīdzināja Jons Nikolaesku. Otrajā puslaikā, 65. minūtē, Rojs Revivo atguva Izraēlai vadību, bet pamatlaika pēdējā desmit minūtē pretiniekus pārspēja Eliels Perecs un vēlreiz Revivo.
I grupā pēc astoņām spēlēm Norvēģijai bija 24 punkti, Itālijai - 18, Izraēlai - 12, Igaunijai - četri, bet Moldovai - viens.
Citā grupā, cīņā par vietu pārspēlēs, Ukraina mājas spēlē Varšavā ar 2:0 (0:0) uzvarēja Islandi. Septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām ukraiņus vadībā izvirzīja Oleksandrs Zubkovs, bet kompensācijas laika trešajā minūtē 2:0 panāca Oleksijs Gucuļaks.
Tikmēr Francija, kas jau bija nodrošinājusi spēlēšanu finālturnīrā, viesos ar 3:1 (3:1) uzvarēja Azerbaidžānu. Ceturtajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Renats Dadašovs, bet puslaika turpinājumā bumba vairākas reizes nonāca pretējā cietoksnī, divreiz vārtu guvumu neieskaitot. Francūžiem izcēlās Žans Filips Mateta un Manjess Akliuče pēc Malo Gusto piespēlēm, kā arī bumbu savos vārtos ieraidīja Šahrudins Mahammadalijevs.
D grupā pēc sešām spēlēm Francijai bija 16 punkti, Ukraina guva desmit punktus, Islande - septiņus, bet Azerbaidžāna - vienu.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Finālturnīram jau kvalificējušās 32 izlases. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.