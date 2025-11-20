Anastasija Sevastova trešo reizi karjerā pretendēs uz startptautisko sieviešu tenisa atgriešanās balvu
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova nominēta Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) gada atgriešanās balvai, ziņo organizācija.
35 gadus vecā Sevastova šosezon pēc vairāk nekā gada ilgas pauzes veselības problēmu un maternitātes atvaļinājuma dēļ atgriezās kortā un WTA rangā aizkļuva līdz 209. vietai.
Pieredzējusī Latvijas spēlētāja, kura karjeras laikā uzvarējusi četros WTA raudzes turnīros un reitingā bijusi 11. vietā, šajā sezonā uzvarēja desmit no 22 mačiem tūrē. Sezonas laikā viņai izdevās pieveikt arī Latvijas pirmo raketi Aļonu Ostapenko (WTA 23.) un tā brīža planētas ceturto raketi, amerikānieti Džesiku Pegulu (WTA 6.).
Sevastova WTA atgriešanās gada balvai tika nominēta arī 2015. un 2016. gadā. Vēl uz šo balvu šogad pretendē Belinda Benčiča (WTA 11.) no Šveices, čehiete Markēta Vondroušova (WTA 34.), rumāniete Sorana Kirstea (WTA 44.) un Barbora Krejčīkova (WTA 65.) no Čehijas.
Tikmēr uz WTA gada labākās spēlētājas balvu pretendentes ir ranga līdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, poliete Iga Švjonteka (WTA 2.), amerikānietes Korija Gofa (WTA 3.), Amanda Aņisimova (WTA 4.) un Medisona Kīza (WTA 7.), kā arī Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina (WTA 5.).
Savukārt uz WTA visvairāk progresējušās spēlētājas balvu izvirzītas Aņisimova, dāniete Klāra Tausone (WTA 12.), krievietes Mirra Andrejeva (WTA 9.) un Jekaterina Aleksandrova (WTA 10.), kā arī Linda Noskova (WTA 13.) no Čehijas.