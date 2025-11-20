Distanču slēpošanas zvaigzne Džesija Diginsa pēc šīs sezonas noslēgs titulēto sportistes karjeru
Pēc šīs sezonas savu profesionālās sportistes karjeru noslēgs titulētā ASV distanču slēpotāja Džesija Diginsa, trešdien paziņoja sportiste.
34 gadus vecā Diginsa ir 2018. gada olimpiskā čempione komandu sprintā, bet iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Pekinā 2022. gadā viņa izcīnīja sudrabu 30 kilometru brīvā stila distancē un bronzu individuālajā sprintā.
"Šis būs mans pēdējais slēpošanas gads," savā sociālās vietnes "Instagram" kontā trešdien ierakstīja amerikāņu slēpotāja. "Būs grūti atvadīties no šī sporta veida un komandas, ko tik ļoti mīlu. Tomēr jūtu, ka tas ir pareizi un priecājos par iespēju sākt jaunu dzīves posmu!"
Diginsa ir divkārtējā pasaules čempione, 2013. gadā tiekot pie zelta komandu sprintā, bet 2023. gadā triumfējot desmit kilometru distancē brīvajā stilā. Tāpat viņas kontā pasaules čempionātos ir trīs sudraba un divas bronzas medaļas.
Kā norādīja sportiste, viņa cer sekmīgi startēt Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs februārī, bet punktu karjerai likt pēc pēdējiem Pasaules kausa posmiem martā dzimtenē ASV.
Amerikāniete ir trīskārtēja Pasaules kausa (PK) kopvērtējuma uzvarētāja, to paveicot 2021. gadā, kā arī pēdējās divās sezonās - 2024. un 2025. gadā. Jaunā 2025./2026. gada sezona Somijas pilsētā Rukā sāksies no 28. novembra un ilgs līdz nākamā gada 26. martam.