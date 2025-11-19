Olimpiskajās spēlēs NHL zvaigznēm būs jāpierod pie jauna ekipējuma
Starptautiskā Ledus hokeja federācija lēmusi, ka 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs visiem turnīra dalībniekiem būs jāspēlē ar papildus ekipējumu - kakla sargiem, kas tādējādi varētu palielināt hokejistu drošību.
Uz traģēdiju reaģēja Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF), kas 2023. gada decembrī lēma palielināt hokejistu drošību un tādējādi par obligātiem hokejā padarīt kakla sargus. Toreiz gan netika atklāts, kad tieši šis ekipējums hokejistiem kļūs par obligātu normu. Tagad noskaidrojies, ka šāda prasība tiks ieviesta 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā, kas Milānā gaidāms nākamā gada februārī.
Līdz šim spēlēšana ar kakla sargiem olimpisko spēļu turnīrā bijusi kā brīvprātīga izvēle, kamēr citur pasaulē profesionālajā līmenī šāda prasība nemaz neesot. Šo sargu valkāšana nav obligāta pat Lielbritānijas hokeja līgā, kurā notika minētā traģēdija (īsi pēc traģēdijas gan tika lemts citādāk). Tāpat NHL to saviem hokejistiem nav ieviesusi kā par obligātu normu, taču, sākot ar 2026./2027. gada sezonu, ar tiem nāksies spēlēt līgas debitantiem. Kopumā tas nozīmē, ka Milānas spēlēs profesionālajiem hokejistiem nāksies pierast pie vēl viena jaunieveduma.
NHL hokejisti ziemas olimpiskajās spēlēs piedalīsies pirmo reizi kopš 2014. gada. Tomēr līdz šim NHL vadība izteikusi bažas par jaunās hokeja halles celtniecības tempiem, kas nenotiek tā kā tika plānoti. Līdz ar to var rasties situācija, kurā hokejisti pirmās spēles uz lielās arēnas ledus aizvada neilgi pirms oficiālā turnīra sākuma.
2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs vietu nodrošinājusi arī Latvijas hokeja izlase. Tā vienā grupā spēlēs pret ASV, Vācijas un Dānijas izlasēm. Harija Vītoliņa trenētā izlase jau sākusi gatavoties olimpiskajām spēlēm, novembrī aizvadot pārbaudes turnīru Vācijā, kurā tika svinēta viena uzvara (pār Austriju) trijās spēlēs. Decembrī valstsvienībai gaidāms vēl viens sagatavošanās turnīrs, taču Slovākijā.