Nesagaidot SOK akceptu, krievu elitei pietuvinātā šaha federācija ļauj agresorvalsts sportistiem atgriezties komandu sacensībās
No šī gada 17. novembra Spānijā norit 2025. gada pasaules čempionāts sieviešu komandām šahā. Pirmo reizi kopš pilnaptveroša kara sākuma Ukrainā komandu sacensībās piedalās agresorvalsts spēlētājas, kuras to dara zem neitrāla karoga, spēlējot "Team FIDE" jeb Starptautiskās Šaha federācijas komandā.
Pēc Krievijas pilnaptveroša kara sākšanas Ukrainā Starptautiskā Olimpiskā komiteja aicināja izslēgt no starptautiskām sacensībām Krievijas un Baltkrievijas komandas no starptautiskām sacensībām, taču pieļāva individuālu atlētu dalību neitrālu sportistu statusā. Šai rekomendācijai atsaucās arī Starptautiskā Šaha federācija jeb FIDE, kas liedza komandu sacensībās piedalīties agresorvalsts pārstāvjiem, kamēr individuālās sacensībās šāda lieguma nebija.
The Chess Federation organized a tournament celebrating the Russian army yesterday in Moscow
At the same time, @FIDE_chess has allowed it´s teams back as "neutrals"
We are allowing Russia 🇷🇺 to have its cake, and eat it too.
Neutral status is fake.
Pirmo reizi kopš pilnaptveroša kara sākuma krievu šahistes var piedalīties arī komandu sacensībās zem neitralitātes. Tas notiek šobrīd organizētajā pasaules čempionātā sieviešu komandām, krievu spēlētājām pārstāvot "Team FIDE" jeb Starptautiskās Šaha federācijas komandu. Jāmin, ka FIDE prezidenta amatos jau izsenis atradušies Krievijas elitei pietuvinātas personas, šobrīd to ieņemot Arkādijam Dvorkovičam, kurš šī gada vasarā viesojās arī Jūrmalā. FIDE strādā arī bijusī politiķe Dana Reizniece.
Tiek minēti divi iemesli, kāpēc šoreiz Starptautiskā Olimpiskā komiteja nav iebildusi FIDE vēlmei atgriezt agresorvalsts sportistus arī komandu sacensībās. Vispirms - šahs nav olimpiskais sporta veids, lai gan pati organizācija ir SOK biedre. Cits iemesls saistāms ar zināmu sporta organizāciju autonomiju. Pēdējā laikā vairākas federācijas lēmušas ļaut krievu sportistiem atgriezties sacensībās neitrālo atlētu statusā, piemēram, nesenajā vingrošanas pasaules čempionātā Indonēzijā, kurā vīzu nepiešķiršanas dēļ dalība tika liegta Izraēlai.
According to FIDE's own decision of 18 July, the participation of a Russian women's team in Spain is possible ONLY upon a letter of no-objection by the International Olympic Committee (IOC). Has anyone seen such a letter by the IOC?
Tomēr ne visi FIDE iekšienē ir mierā ar šādu lēmumu. Tas tamdēļ, ka šī gada jūlijā organizācijas asamblejā tika lemts konsultēties ar SOK, vai iespējams mīkstināt sankcijas pret agresorvalsts pārstāvjiem jauniešu sacensībās. Tāpat asamblejā tika lemts ļaut arī komandu sacensībās agresorvalsts sportistu dalību, ja vien pret to neiebildīs SOK. FIDE tai nosūtīja vēstuli, uz ko nesaņēma atbildi, to traktējot ar akceptu šādai kārtībai.
The delegation of #Ukraine officially appeals the ridiculous participation of a "FIDE" team in Linares, consisting solely of Russian passport holders. It violates all IOC guidelines and the decisions of the FIDE General Assembly and the FIDE Council.
Ar agresovalsts sportistu dalību apmierināti nav ukraiņi, kuri Spānijas organizatoru komitejai, kas rīko komandu pasaules čempionātu šahā, izteica protestu. Arī ukraiņiem ir sava komanda, kas piedalās sacensībās. Šis protests nav veicinājis to, ka krievu šahistes turnīrā nestartē, jo viņas paspējušas uzvarēt pirmajās četrās spēlēs un ieņem pirmo vietu A grupā, kurā piedalās vēl arī Azerbaidžāna, Kazahstāna, ASV, Spānija un Peru. Ukrainas komanda turnīru sāka neveiksmīgi, ieņemot pēdējo vietu B grupā, kurā vēl arī piedalās Gruzijas, Ķīnas, Indijas, Uzbekistānas un Francijas šahistes.
Noskaidrojies, ka FIDE komanda ar agresorvalsts pārstāvēm jau tikušas ceturtdaļfinālā, kur spēkosies pret Uzbekistānu. Citus ceturtdaļfināla pārus veidos ASV un Ķīna, Azerbaidžāna un Gruzija, kā arī Kazahstāna un Indija.
