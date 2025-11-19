Kādreizējais ATP ranga līderis Hjūits 44 gados atgriežas sacensībās pārī ar savu dēlu
Bijušais pasaules ranga līderis tenisā austrālietis Leitons Hjūits trešdien atgriezās kortā un kopā ar savu dēlu Krusu izcīnīja uzvaru Sidnejas "Challenger 100" turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā.
44 gadus vecais Leitons Hjūits pēdējo spēli profesionāļa statusā aizvadīja pirms pieciem gadiem, bet trešdien kopā ar savu 16 gadus veco dēlu Krusu svinēja graujošu uzvaru dzimtenē notiekošajās Sidnejas "Challenger" tūres sacensībās.
Turnīra rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušie Leitons un Kruss Hjūiti sacensību pirmajā kārtā vien 47 minūtēs ar 6-1, 6-0 sagrāva tautiešus Heidenu Džounsu un Pavli Marinkovu. Otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā Hjūitu pretinieki būs ar cits Austrālijas pāris Kalums Patergils un Deins Svīnijs.
Leitons Hjūits savas karjeras laikā izcīnīja 30 vienspēļu titulus ATP tūrē, tostarp uzvarēja divos "Grand Slam" turnīros (Vimbldonā un ASV atklātajā čempionātā), bet dubultspēlēs viņam trīs tituli, no kuriem viens - "Grand Slam" (ASV atklātajā čempionātā). 2001. gada nogalē Hjūits kļuva par pasaules pirmo raketi, bet kopumā ATP ranga pirmajā vietā viņš atradās 80 nedēļas.
Tikmēr 16 gadus vecais Kruss Hjūits tiek uzskatīts par vienu no daudzsološākajiem austrāliešu jaunajiem tenisistiem. ITF junioru rangā (vecuma grupā līdz 18 gadiem) viņš ieņem 69. pozīciju, bet ATP kopējā rangā atrodams 759. ailītē.