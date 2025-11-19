Kādreizējais ATP ranga līderis Hjūits 44 gados atgriežas sacensībās pārī ar savu dēlu
foto: Foto: REUTERS/SCANPIX
Leitons Hjūits atgriezies gana augsta līmeņa tenisa sacensībās.
Citi sporta veidi

Kādreizējais ATP ranga līderis Hjūits 44 gados atgriežas sacensībās pārī ar savu dēlu

Jauns.lv/LETA

Bijušais pasaules ranga līderis tenisā austrālietis Leitons Hjūits trešdien atgriezās kortā un kopā ar savu dēlu Krusu izcīnīja uzvaru Sidnejas "Challenger 100" turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā.

Kādreizējais ATP ranga līderis Hjūits 44 gados atg...

44 gadus vecais Leitons Hjūits pēdējo spēli profesionāļa statusā aizvadīja pirms pieciem gadiem, bet trešdien kopā ar savu 16 gadus veco dēlu Krusu svinēja graujošu uzvaru dzimtenē notiekošajās Sidnejas "Challenger" tūres sacensībās.

Turnīra rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušie Leitons un Kruss Hjūiti sacensību pirmajā kārtā vien 47 minūtēs ar 6-1, 6-0 sagrāva tautiešus Heidenu Džounsu un Pavli Marinkovu. Otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā Hjūitu pretinieki būs ar cits Austrālijas pāris Kalums Patergils un Deins Svīnijs.

foto: EPA/Scanpix
Austrālijas tenisa talants Kruss Hjūits.
Austrālijas tenisa talants Kruss Hjūits.

Leitons Hjūits savas karjeras laikā izcīnīja 30 vienspēļu titulus ATP tūrē, tostarp uzvarēja divos "Grand Slam" turnīros (Vimbldonā un ASV atklātajā čempionātā), bet dubultspēlēs viņam trīs tituli, no kuriem viens - "Grand Slam" (ASV atklātajā čempionātā). 2001. gada nogalē Hjūits kļuva par pasaules pirmo raketi, bet kopumā ATP ranga pirmajā vietā viņš atradās 80 nedēļas.

Tikmēr 16 gadus vecais Kruss Hjūits tiek uzskatīts par vienu no daudzsološākajiem austrāliešu jaunajiem tenisistiem. ITF junioru rangā (vecuma grupā līdz 18 gadiem) viņš ieņem 69. pozīciju, bet ATP kopējā rangā atrodams 759. ailītē.

Tēmas

ASVTenissAustrālijaVimbldonaUS OpenATPGrand Slam

Citi šobrīd lasa