VIDEO: Girgensons pēdējā minūtē iemet izšķirošos vārtus pret "Panthers"
Latvijas hokejists Zemgus Girgensons sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar precīzu metienu un palīdzēja Tampabejas "Lightning" tikt pie uzvaras.
"Lightning" viesos ar 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) pārspēja Floridas "Panthers", kuras pieteikumā mačam nebija iekļauts Latvijas aizsargs Uvis Balinskis.
Girgensons guva uzvarētāju trešos vārtus, kad pamatlaika pēdējā minūtē floridieši bija nomainījuši vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Viņam tie bija ceturtie vārti šosezon.
Zemgus Girgensons ieraida ripu tukšos vārtos 🚨🇱🇻— NHL Latvija (@Latvija_NHL) November 16, 2025
Šosezon desmit spēlēs Girgensonam jau četri vārti un piespēle! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1ZENwwBm5T
Latvijas hokejists mačā ar "Panthers" spēlēja 19 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā nopelnīja divu minūšu noraidījumu, vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja četrus spēka paņēmienus, zaudēja vienā iemetienā un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Vēl uzvarētāju labā vārtus guva Emīls Lillebergs un Džeks Finlijs, bet "Panthers" rindās vienīgais precīzais metiens padevās Bredam Maršānam.
"Lightning" ar 20 punktiem 17 mačos Austrumu konferencē atrodas 11. vietā, kamēr "Panthers" ar 19 punktiem 18 cīņās ierindojas 13. pozīcijā.
Citā mačā Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" viesos ar 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) zaudēja Dalasas "Stars".
Latvijas uzbrucējs, uz ledus pavadot 11 minūtes un 14 sekundes, izpildīja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja sešos no desmit iemetieniem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koaficientu.
Dalasas vienībā ar "hat trick" izcēlās Džeisons Robertsons, un vēl pa vienai reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Tailers Segins un Lians Biksels. Vienīgos "Flyers" vārtus guva Kristians Dvoraks.
"Flyers" ar 21 punktu 18 spēlēs Austrumu konferencē ieņem desmito vietu, kamēr "Stars" ar 27 punktiem 19 cīņās Rietumu konferencē ir vicelīdere.
Vēl Kolumbusas "Blue Jackets", Elvim Merzļikinam ceturto spēli pēc kārtas paliekot uz rezervistu soliņa, mājās ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Ņujorkas "Rangers".
Šajā mačā "Blue Jackets" vārtus sargāja Džets Grīvss, kurš atvairīja 31 metienu un tika atzīts par mača otro zvaigzni.
"Blue Jackets" ar 20 punktiem 18 spēlēs Austrumu konferencē atrodas 11. vietā, bet "Rangers" ar 22 punktiem 19 mačos ieņem septīto vietu.