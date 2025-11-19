Sākas tautas balsojums par gada sporta izcilniekiem - “Trīs Zvaigžņu balva 2025”
Sesto gadu pēc kārtas turpinās tradīcija, kas gada nogalē ikvienam sporta līdzjutējam un sabiedrības pārstāvim ļauj iesaistīties Latvijas izcilāko sportistu, komandu, treneru, sporta pašvaldību un citu nomināciju noteikšanā. No 19. līdz 26. novembrim ikviens aicināts balsot par nominantiem desmit nominācijās, godinot nozares spilgtākos sasniegumus un personības, informē Latvijas Olimpiskā komiteja.
Trīs Zvaigžņu balvas 2025 laureāti tiks paziņoti un godināti svinīgajā ceremonijā, kas notiks 2026. gada 7. janvārī Rīgas cirkā un būs skatāma TV3 ēterā.
Balsot iespējams vienu reizi dienā, izvēloties vienu, vairākas vai visas nominācijas. Lai piedalītos, nepieciešama autorizācija ar Latvijā reģistrētu tālruņa numuru. Balsot iespējams ŠEIT.
Nominantus visās desmit kategorijās novembra sākumā izvirzīja sporta nozares profesionāļi — Olimpisko un neolimpisko sporta veidu federāciju pārstāvji, ar sportu saistītas organizācijas, kā arī sporta žurnālisti. Pēc tam žūrijas sēdē tika apstiprināts to kandidātu saraksts, kuri kvalificējušies otrajai kārtai — tautas balsojumam.
Kopvērtējumā nomināciju uzvarētāji tiks noteikti, apvienojot četrus vērtēšanas blokus: tautas balsojuma rezultātus (30%), žūrijas vērtējumu (30%), akreditēto žurnālistu viedokli (30%) un 15 sportistu sniegtās atbildes (10%), kuri nav nominantu vidū un kurus izvirzījuši Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta Federāciju padome.
Papildus desmit nominācijām, par kurām arī sabiedrība izsaka savu viedokli, tiks pasniegti apbalvojumi vēl piecās - Gada jaunatnes sporta treneris/e, kuru nosaka Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome, Gada ģimene sportā, kuru nosaka Bērnu slimnīcas fonds, Gada sporta žurnālists/fotogrāfs, kuru nosaka Artura Vaidera fonds, Gada sporta skolotājs/a, kuru nosaka LR IZM un Mūža ieguldījums sportā, kuru nosaka Trīs Zvaigžņu balvas Žūrija, izvērtējot iesūtītos pieteikumus. Mūža ieguldījums ir vienīgā nominācija, kuras laureātu sabiedrība uzzinās jau pirms Ziemassvētkiem.
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš: “Šis laiks, kad pievēršam uzmanību gada spilgtākajiem sporta notikumiem un godinām tos, kuri ar savu neatlaidību, talantu un darbu ne vien sasniedz izcilus rezultātus, bet arī nes Latvijas vārdu pasaulē. Trīs Zvaigžņu balvas 2025 izcilnieku noteikšana ir mūsu iespēja pateikt paldies sportistiem, treneriem un viņu atbalsta komandām par ieguldījumu, kas iedvesmo mūs visus.
Sports spēj pacelt tautas lepnumu, sniegt prieku un vienot mūs kopīgos pārdzīvojumos. Tas pierāda, ka ar ticību sev, disciplīnu un neatlaidību var pārvarēt jebkuru šķērsli. Sportistu panākumi motivē arī katru no mums – būt fiziski aktīvākiem, drosmīgākiem un ar lielāku pārliecību stāties pretim saviem ikdienas izaicinājumiem. Tautas balsojumam ir īpaša nozīme, jo jūsu balsis izsaka cieņu un atbalstu tiem, kuri ar savu sniegumu iedvesmo. Aicinu ikvienu piedalīties un būt daļai no šīs skaistās tradīcijas.”
Nomināciju kandidāti:
Gada Uzlecošā zvaigzne - Gustavs Auziņš (pludmales volejbols), Valdis Valters (basketbols), Estere Volfa (biatlons);
Gada Pašvaldība sportā - Cēsu novads, Madonas novads, Rīgas valstspilsēta, Siguldas novads, Valmieras novads;
Gada Sporta treneris - Jānis Gailītis (basketbols), Adrians Guļa (Riga FC, futbols), Gints Palameiks (vieglatlētika, šķēpmešana), Arnolds Strenga (para vieglatlētika), Agnese Rozīte (para iejāde);
Gada Paralimpiskā sportiste - Diāna Krūmiņa (para vieglatlētika), Ieva Melle (para loka šaušana), Alise Muižniece (para iejāde);
Gada paralimpiskais sportists - Aigars Apinis (para vieglatlētika), Oļegs Garkuls-Gurevičs (ratiņpaukošana), Rihards Snikus (para iejāde);
Gada sporta komanda/ profesionālais sporta klubs - Riga FC (futbols), Latvijas vīriešu florbola izlase, Latvijas sieviešu volejbola izlase;
Gada sporta mazā komanda - Kristians Fokerots/ Gustavs Auziņš (pludmales volejbols), Mārtiņš Bots/ Roberts Plūme (kamaniņu sports), Tīna Laura Graudiņa/ Anastasija Samoilova (pludmales volejbols), Spīdveja izlase - Andžejs Ļebedevs, Daniils Kolodinskis un Jevgeņijs Kostigovs, Mārtiņš Pļaviņš/ Kristians Fokerots (pludmales volejbols);
Gada sportists tehniskajos sporta veidos - Daniels un Bruno Lielbārži (motosports, motokross ekipāžām), Andžejs Ļebedevs (motosports, spīdvejs), Jānis Mārtiņš Reišulis (motokross), Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (autosports, rallijs), Nils Slakteris (ūdens motosports);
Gada sportiste - Baiba Bendika (biatlons), Kitija Laksa (basketbols), Marta Kamēlija Levinska (volejbols), Jeļena Ostapenko (teniss), Anete Sietiņa (vieglatlētika, šķēpmešana);
Gada sportists - Uvis Jānis Balinskis (hokejs), Kristians Fokerots (pludmales volejbols), Valters Kreišs (vieglatlētika, kārtslēkšana), Kristaps Porziņģis (basketbols), Toms Skujiņš (šosejas riteņbraukšana).
Svinīgā ceremonijā pasniegtas "Trīs Zvaigžņu balvas"
Trešdien, 15. janvārī, Rīgas cirkā tika aizvadīta 2024. gada sportistu, komandu, treneru un pašvaldību godināšana "Trīs Zvaigžņu balvas" ceremonijā. Par ...