Latvijas futbolisti nenotur vadību un Pasaules kausa kvalifikāciju beidz ar zaudējumu Serbijā; Anglija noslēdz perfekto "sauso" kampaņu
Latvijas vīriešu futbola izlase svētdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pēdējā spēlē viesos ar rezultātu 1:2 (1:0) zaudēja Serbijai. Latvijas izlases labā vārtus guva Vladislavs Gutkovskis, bet pretiniekiem - Aleksandars Katajs un Aleksandars Stankovičs.
K grupā pēc astoņām spēlēm Anglijai bija maksimāli iespējamie 24 punkti un ceļazīme uz Pasaules kausa finālturnīru, Albānija tika pie 14 punktiem un piedalīsies pārspēlēs, Serbija iekrāja 13 punktus, Latvija guva piecus, bet Andora - vienu.
Mača 12. minūtē serbi savā laukuma pusē nenoturēja bumbu, to pārtvēra Latvijas izlase, un Lūkass Vapne pēc ieskriešanas brīvajā zonā no labās puses izdarīja piespēli uz vārtu priekšu, no kurienes nekļūdīgu sitienu izpildīja Gutkovskis. Puslaika turpinājumā serbiem bija iespēja saasināt situāciju pie Latvijas izlases vārtiem, taču pāris epizodēs prasmīgi nospēlēja Latvijas izlases aizsargi Roberts Veips un Raivis Andris Jurkovskis. Citā epizodē pretinieka sitienu bloķēja Deniss Meļņiks.
Cīņas 37. minūtē mājinieku paviršās spēles rezultātā Gutkovskis no soda laukuma sita bumbu vārtu taisnstūrī, Predragam Rajkovičam pārceļot to pāri pārliktnim. Pēc sekojošā stūra sitiena Rajkovičs neitralizēja Vapnes un Gutkovska bīstamos sitienus. Vēlāk otrā laukuma galā pretinieku sitienus atvairīja arī Rihards Matrevics, bet citā momentā Meļņiks izsita bumbu no vārtu līnijas.
Jau otrā puslaika sākumā, 49. minūtē, Serbijas futbolisti pēc saspēles soda laukumā panāca 1:1, precīzu sitienu izpildot Katajam, kurš bija viens no trīs futbolistiem, kas maču sāka, nākot uz maiņu pēc pārtraukuma. Turpinājumā, 60. minūtē, pēc centrējuma ar galvu bumbu vārtos sita arī uz maiņu nākušais Stankovičs. Deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc stūra sitiena Vitālijs Jagodinskis ar galvu sita bumbu nedaudz garām vārtu stabam. Pamatlaika pēdējā minūtē Andrija Živkovičs izskrēja viens pret Matrevicu, bet latvietis liedza pretiniekam panākt 3:1.
Savainojumu un sakrāto brīdinājumu dēļ Latvijas izlasē šajā mačā bija vairākas izmaiņas.
Otrā grupas spēlē Anglija viesos ar 2:0 (0:0) uzvarēja Albāniju, abām izlasēm jau pirms šī mača nodrošinot pirmās divas vietas. Albāņi noturējās līdz 74. minūtei, kad Harijs Keins panāca 1:0. Astoņas minūtes vēlāk Keins guva vēl vienus vārtus.
Latvijas izlase pasaules rangā šobrīd ir 137. vietā, bet Serbija ieņem 36. vietu.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.