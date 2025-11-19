Lebrons Džeimss atgriešanās mačā ieraksta savu vārdu NBA vēsturē
Savu pirmo maču šajā sezonā otrdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadīja Losandželosas "Lakers" zvaigzne Lebrons Džeimss, sekmējot savas komandas uzvaru mājās pār Jūtas "Jazz" vienību. Līdz ar to Džeimss ir pirmais NBA spēlētājs, kurš laukumā devies 23 sezonās.
"Lakers" savā laukumā uzvarēja ar 140:126 (27:36, 40:35, 37:22, 36:33), bet Džeimss guva 11 punktus un atdeva 12 rezultatīvas piespēles.
40 gadus vecais Džeimss išiasa jeb sēžas nerva iekaisuma dēļ izlaida pirmssezonas treniņnometni un sezonas pirmās 14 spēles. Dodoties laukumā otrdienas mačā, viņš kļuva par pirmo spēlētāju NBA vēsturē, kurš spēlējis 23 sezonās. Līdz šim Džeimss un Vinss Kārters bija vienīgie spēlētāji, kuri NBA bija aizvadījuši 22 sezonas.
Rezultatīvākais "Lakers" sastāvā ar 37 punktiem bija Luka Dončičs, kura kontā arī desmit rezultatīvas piespēles, 26 punktus guva Ostins Rivzs, bet 20+14 savā rēķinā ierakstīja Deandrē Eitons. "Jazz" sastāvā 34 punkti Kijontem Džordžam, bet 31 punktu guva Lauri Markanens. "Lakers" ar bilanci 11-4 ieņem ceturto pozīciju Rietumu konferencē, bet "Jazz" ar piecām uzvarām 14 spēlēs ir desmitie.
Citā spēlē Orlando "Magic" savā laukumā ar 121:113 (36:32, 31:28, 26:25, 28:28) pārspēja Goldensteitas "Warriors", kuras rindās Stefens Karijs pakāpās uz 22. vietu visu laiku rezultatīvāko NBA spēlētāju sarakstā. Karijs guva 34 punktus, taču ar to bija par maz "Warriors" panākumam.
Karijs tagad karjerā kopumā NBA regulārajos čempionātos sakrājis 25 749 punktus, par 21 punktu apsteidzot Vinsu Kārteru. Tuvākais rangā Karijam tagad ir Kevins Gārnets ar 26 071 punktu, bet rezultatīvāko divdesmitnieku ar 26 395 punktiem noslēdz Džons Havličeks.
Vēl 33 punktus "Warriors" rindās otrdienas spēlē guva Džimijs Batlers. Uzvarētāju sastāvā seši spēlētāji guva vismaz 13 punktus katrs, bet rezultatīvākie ar attiecīgi 23 un 21 punktu bija Dezmonds Beins un Entonijs Bleks.
"Magic" ar astoņām uzvarām 15 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet bilanci 9-7 ir astotie Rietumos.