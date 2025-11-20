Anrijs Miška ar sezonas rezultatīvāko spēli palīdz uzvarēt Igaunijas čempionei, Blumberga un Šteinberga klubi zaudē
Latvijas basketbolists Anrijs Miška trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa mačā atzīmējās ar 24 gūtiem punktiem un sekmēja Tallinas "Kalev"/"Cramo" uzvaru. Šī turnīra ietvaros zaudēja Roberta Blumberga pārstāvētā vienība, bet ULEB Eirokausā neveiksme Mārča Šteinberga komandai.
Tallinieši mājās ar rezultātu 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20) pārspēja Sopotas "Trefl" no Polijas. Miška laukumā pavadīja 29 minūtes un 18 sekundes, realizēja septiņus no astoņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, piecreiz pārkāpa noteikumus, trīsreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, iekrāja labāko +/- rādītāju komandā (+24) un bija produktīvākais ar 28 efektivitātes koeficienta punktiem.
Latvietis bija Igaunijas komandas rezultatīvākais spēlētājs, turklāt aizvadīja savu sezonas rezultatīvāko spēli, bet 20 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Hugo Toms. I grupā pēc sešām spēlēm četras uzvaras bija Sopotas "Trefl", trīs spēlēs uzvarēja Baku "Neftchi" un "Kalev"/"Cramo", bet divi panākumi bija Baku "Absheron Lions" klubam. Šī kļuva par Tallinas kluba noslēdzošo spēli Eiropas kausā, jo tālāk vienība neiekļuva.
Tikmēr Roberts Blumbergs guva septiņus punktus spēlē, kurā Izmiras "Petkim Spor" viesos ar rezultātu 71:77 (24:20, 13:23, 22:15, 12:19) zaudēja Rumānijas komandai "Oradea".
Blumbergs 18 minūtēs un 53 sekundēs grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un abus divus soda metienus. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva vienu kļūdu, tika pie labākā +/- rādītāja komandā (+2) un nopelnīja astoņus efektivitātes koeficienta punktus. Viesiem rezultatīvākais bija Janniks Franke ar 17 punktiem, bet uzvarētājiem tikpat punktu guva Kriss Ričards.
C grupā "Oradea" uzvarēja piecās spēlēs un "Petkim Spor" guva četrus panākumus, abām šīm komandām nodrošinot vietu nākamajā kārtā. Larnakas AEK uzvarēja trīs spēlēs, bet Brašovas "Corona" zaudēja visos sešos mačos.
Tikmēr Latvijas izlases galvenā trenera Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM mājās ar 80:75 uzvarēja Ļubļinas "Start". UCAM izcīnīja pirmo vietu A grupā un arī kvalificējās nākamajam posmam.
40 komandas ir sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniegs turnīra otro posmu. FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs trešdien ULEB Eirokausa mačā guva trīs punktus, Manrezas "Baxi" komandai piedzīvojot zaudējumu. "Baxi" viesos ar rezultātu 93:97 (29:27, 16:27, 24:18, 24:25) zaudēja Venēcijas "Umana Reyer" komandai.
Šteinbergs spēlēja 14 minūtes un 27 sekundes, realizēja vienu no trīs tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienreiz kļūdījās un trīsreiz pārkāpa noteikumus. Viesiem 21 punktu guva Alfonso Plammers, bet uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Kails Viltjers. Citā spēlē Ankaras "Turk Telekom" bez Andreja Gražuļa mājās ar 84:93 zaudēja Stambulas "Besiktas".
Otrdien Rihards Lomažs guva 26 punktus, Klaipēdas "Neptūnas" mājās ar 87:93 zaudējot Saloniku "Aris". Tikmēr Ainara Bagatska trenētā Vroclavas "Slask" ar 99:91 pārspēja līdzšinējo līderi, Turcijas klubu Stambulas "Bahcesehir College".
A grupā "Slask" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ieņem sesto vietu, "Neptūnas" un "Baxi" izcīnījušas pa trīs uzvarām, kas dod astoto un devīto vietu, bet B grupā "Turk Telekom" ar piecām uzvarām ir ceturtā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.