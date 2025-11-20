Latvijas izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis emocionālā ierakstā atvadās no kluba Dienvidkorejā
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis neturpinās spēlēt Dienvidkorejas vienībā Tedžonas "Citizen", ceturtdien vietnē "Instagram" pavēstīja Gutkovskis.
Gutkovskis pievienojās "Citizen" 2023. gada vasarā un Tedžonas vienības rindās Dienvidkorejas spēcīgākajā līgā kopā aizvadīja 31 spēli, kurā izcēlās ar sešiem gūtiem vārtiem. Pārstāvot "Citizen", Latvijas izlases futbolists atguvās no ceļgala krustenisko saišu plīsuma un potītes traumas, kas liedza ilgāku laiku doties laukumā.
"Šodien es atvados no "Citizen". Daudzi zina, ka šeit es nevarēju sevi pilnībā parādīt laukumā. To ietekmēja dažādi apstākļi, un tā ir daļa no mana futbola ceļojuma, taču es ticu, ka viss notiek īstajā laikā," paziņojumā norādīja Gutkovskis.
Pirms pārcelšanās uz Dienvidkoreju Gutkovskis trīs sezonas pārstāvēja Polijas ekstralīgas vienību Čenstohovas "Rakow", ar kuru kopā izcīnīja Polijas čempiontitulu. Karjeras laikā viņš spēlējis arī citā Polijas klubā Ņecečas "Termalica", kā arī Latvijas komandā Rīgas "Skonto".