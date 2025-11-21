Kristaps Porziņģis atgriežas "Hawks" ierindā un sasniedz jaunus statistikas ierakstus karjerā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien guva 16 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" izbraukumā ar rezultātu 126:135 (34:28, 26:46, 32:21, 34:40) zaudēja Sanantonio "Spurs" komandai.
Porziņģis, atgriežoties ierindā pēc trīs spēļu izlaišanas, laukumā pavadītajās 29 minūtēs un trīs sekundēs realizēja divus no trim tālmetieniem un piecus no septiņiem divpunktu metieniem. Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divi bloķēti metieni un trīs piezīmes, iekrājot +/- rādītāju -3.
Latvijas basketbolists, aizvadot savu 511. maču NBA, pārsniedza 10 000 gūto punktu robežu. Tāpat viņš kļuvis par ātrāko vismaz 213 centimetru garo basketbolistu NBA, kurš realizē 900 tālmetienus karjerā. Porziņģis to paveicis 511 spēlē, šajā rādītājā apsteidzot Ņujorkas "Knicks" spēlējošo Karlu Entoniju Taunsu (viņam tas izdevās 545 spēlēs).
Jāmin, ka Porziņģis ir rezultatīvākais latvietis, kurš jebkad spēlējis NBA. Andris Biedriņš laika posmā no 2004. līdz 2013. gadam Goldensteitas "Warriors" un Jūtas "Jazz" sastāvos kopā guva 3247 punktus, bet Dāvis Bertāns no 2016. līdz 2024. gadam dažādu vienību sastāvos guva 3661 punktu.
With his fifth point of the game, Kristaps Porzingis has his 10,000th career point. He becomes the fastest 7-footer, in terms of games played (511), to 10,000 points and 900 three-pointers, surpassing Karl-Anthony Towns (545).— Hawks PR (@HawksPR) November 21, 2025
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 38 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Nikeils Aleksanders-Vokers, bet 26 punktus pievienoja Džeilens Džonsons, kurš arī iekrāja 12 bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles. "Spurs" komandā ar 26 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās De’Ārons Fokss, bet 25 punktus un septiņas bumbas zem groziem pievienoja Keldons Džonsons.
"Hawks" ar deviņām uzvarām 16 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Spurs" ar bilanci 11-4 Rietumu konferencē ierindojas piektajā pozīcijā. Nākamo spēli Atlanta aizvadīs naktī uz svētdienu, 22. novembri, kad viesosies pie vienas no līgas pastarītēm, Ņūorleānas "Pelicans".