Latvijas basketbolistes sakauj Igauniju Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla mačā Rīgā
Latvijas sieviešu basketbola izlase otrdien Rīgā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas trešajā spēlē uzvarēja Igauniju. B grupas mačā Latvijas valstsvienība bija pārāka ar 89:47 (21:16, 26:13, 26:6, 16:12).
Uz Kates Vilkas diviem precīziem soda metieniem viešņas atbildēja ar Grētas Iprusas tālmetienu, taču tā bija vienīgā reize spēlē, kad vadībā izvirzījās Igaunijas izlase.
Ar Vilkas gūtiem diviem punktiem un Elizabetes Bulānes realizētiem diviem soda metieniem mājinieces atguva pārsvaru (6:3), bet pēc 7:0 izrāviena un precīza Ketijas Vihmanes soda metiena panāca 13:5.
Sākoties maiņām, rezultāta starpība samazinājās, taču otrās ceturtdaļas sākumā, kad laukumā Latvijai atkal bija pamatsastāva spēlētājas, pēc 12:0 izrāviena un Anetes Šteinbergas tālmetiena tika panākts pārsvars ar 33:16.
Pēc Annas Liepiņas āķa metiena 16. minūtē rezultāta starpība sasniedza 20 punktus (40:20).
30 punktu pārsvaru mājinieces 27. minūtē sasniedza pēc Paulas Strautmanes trīspunktu metiena - 63:33, bet ceturtās ceturtdaļas sākumā pēc Dignas Strautmanes tālmetiena rezultāts kļuva 76:35.
B grupas turnīru Latvijas komanda sāka ar zaudējumu Slovēnijā (66:77), bet Rīgā pārliecinoši pieveica Nīderlandes izlasi (89:62).
Igaunijas vienība turnīru bija sākusi ar diviem zaudējumiem Tallinā - Nīderlandes komandai ar 54:92 un Slovēnijas izlasei ar 65:87.
Latvijas valstsvienības vadība spēlei pieteiktajā divpadsmitniekā bija veikusi vienu izmaiņu - sasirgušās Aleksas Gulbes vietā sastāvā tika iekļauta Katrīna Ozola.
Eiropas sieviešu čempionātā ir mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trim komandām), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu sacensības. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām, iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija).
24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnās par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau ir garantētas vietas četrām rīkotājvalstīm - Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai.
Latvijas izlases sastāvs:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Katrīna Ozola ("Ujbuda-BEAC", Ungārija).