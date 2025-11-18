Fantastiskā Lomaža 26 punkti neglābj "Neptūnas" ULEB Eirokausa spēlē, kamēr Bagatska trenētais "Slask" svin uzvaru
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien guva 26 punktus Klaipēdas "Neptūnas" zaudējumā ULEB Eirokausa mačā savā laukumā, bet Ainara Bagatska vadītā Polijas komanda Vroclavas "Slask" svinēja uzvaru mājas spēlē.
"Neptūnas" ar 87:93 (28:21, 18:29, 18:23, 23:20) piekāpās Saloniku "Aris".
Lomažs 30 minūtēs un 54 sekundēs laukumā realizēja piecus no 12 divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un visus septiņus soda metienus. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas piespēles, divas kļūdas, trīs personiskās piezīmes, seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekiem, efektivitātes koeficients 28 un +/- rādītājs +1.
"Neptūnas" komandā rezultatīvākais bija Lomažs. Uzvarētājiem 24 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Amins Nuā, bet pa 17 punktiem guva Elaidža Mitru-Longs un Braiss Džonss, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
Otrdien "Slask" ar 99:91 (20:30, 24:17, 20:20, 35:24) pārspēja līdzšinējo līderi - Turcijas klubu Stambulas "Bahcesehir College". Uzvarētājiem 21 punktu, sešas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas sakrāja Noā Kērkvuds, bet Stefans Džordževičs guva 20 punktus. Viesiem 20 punktus guva Kelebs Houmleslijs.
A grupā "Slask" ar četrām uzvarām astoņās spēlēs ieņem piekto vietu, Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" ar bilanci 3-4 ir astotā, bet "Neptūnas" ar trim uzvarām astoņās cīņās ieņem devīto vietu. B grupā Andreja Gražuļa pārstāvētā Ankaras "Turk Telekom" ar piecām uzvarām septiņās spēlēs ieņem otro vietu.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.