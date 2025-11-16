Latvijas Hokeja federācijas komanda pārliecinoši uzvar Kanādu. Tiesa, šeit dienējošo NATO spēku kanādiešu izlasi draudzības spēlē
Sestdien, 15. novembrī, Daugavas ledus hallē norisinājās draudzības hokeja spēle starp Latvijas Hokeja federācijas (LHF) komandu un Kanādas NATO komandu, kas pašlaik dienē Latvijā. Tā kā hokejs ir sporta veids numur viens gan Latvijā, gan Kanādā, šī pasākuma mērķis bija stiprināt sadarbību un baudīt visiem tik iemīļoto spēli uz ledus, pavēstīja LHF.
Pirms spēles dalībniekus uzrunāja NATO daudznacionālās brigādes Latvijā komandieris pulkvedis Kriss Rīvss, kā arī LHF ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs. Atklāšanā piedalījās arī Kanādas vēstnieks Latvijā Braiens Svorku, kurš uzsvēra šādu sporta pasākumu nozīmi starpvalstu sadarbības stiprināšanā. Pēc īsajām uzrunām abas komandas kopīgi devās kopbildē, simboliski iezīmējot draudzības un sadarbības garu, kas caurvija visu pasākumu.
LHF komandas sastāvs: Toms Broks, Oļegs Sorokins, Jēkabs Rēdlihs, Lauris Dārziņš, Armands Bērziņš, Miķelis Rēdlihs, Maksims Širokovs, Renārs Freibergs, Rihards Bukarts, Aleksejs Širokovs, Māris Ziediņš, Ēriks Ševčenko, Rūdolfs Kalvītis, Jānis Svitiņš, Jānis Straupe, Ralfs Bukarts. Komandu šajā spēlē vadīja treneris Sandis Ozoliņš.
Lai gan mača galvenais uzsvars bija uz sportisko draudzību un kopības sajūtu, LHF komanda demonstrēja pārliecinošu un kvalitatīvu sniegumu, spēli noslēdzot ar rezultātu 9:2. Spēlētāji gan laukumā, gan ārpus tā uzturēja sirsnīgu un cieņpilnu noskaņojumu, apliecinot hokeja spēju vienot cilvēkus. Šāda veida tikšanās ir nozīmīga gan sporta kopienai, gan sabiedrībai kopumā, jo tās stiprina savstarpējo sapratni un sadarbību starp Latvijas un sabiedroto pārstāvjiem. Pēc spēles komandas neformāli aprunājās un dalījās iespaidos, apliecinot, ka pasākums bijis vērtīgs un iedvesmojošs, uzsvēta LHF.