VIDEO: agresīvs suns okupantu līgas spēlē uzbrūk hokejistiem un izbojā propagandas komandu draudzību
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) mačā starp Krievijas un Baltkrievijas komandām bija izdomāts, ka simbolisko iemetienu veiks Minskas milicijas dienesta suns, kurš gan neizdarīja visu pēc sākotnējā plāna, piesaistot pat starptautisku uzmanību.
Pirms KHL, ko kopš 2022. gada februāra nekautrējamies dēvēt par okupantu līgu, spēles starp divu agresorvalstu propagandā nozīmīgākajām sporta komandām Maskavas CSKA un Minskas “Dinamo” uz ledus kopā ar hokejistiem devās arī kinoloģe ar suni. Simboliskajā iemetienā starp Minskā dzimušo, bet Krieviju pārstāvošo CSKA kapteini Pāvelu Karnauhovu un “Dinamo” kapteini Andreju Stasu ripas mešana bija uzticēta Minskas policijas dienesta sunim, kurš ne pārāk sekmīgi tika galā ar saviem pienākumiem.
Dzīvnieks sev neierastajā uzdevumā kļuva visai agresīvs un vēl pirms ripas nomešanas uz ledus pamanījās ar lēcienu ieķert Karnauhova kreklā, bet ātri vien tika aizvilkts prom, turpinot riet uz Stasu. Pēc tam apjukušais suns ne bez kinoloģes pūlēm veica simbolisko iemetienu.
Kad pamatuzdevums bija veikts, Stass gribēja noglaudīt suni, tomēr četrkājainais draugs ar to nebija mierā un ieķērās hokejista cimdā. Baltkrievu hokeja veterānam vajadzēja aptuveni 20 sekundes, lai atbrīvotos no tvēriena un varētu gatavoties spēlei.
Bringing an attack dog out to do the ceremonial faceoff - what could possibly go wrong? 🤣 #DMNvsCSKA #KHL pic.twitter.com/KMFnSQhvmZ— Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) November 20, 2025
Kā jau ierasts, Baltkrievijā cenšas izdabāt un īpaši silti uzņemt lielā brāļa Krievijas būtiskākajām komandām. 20. novembra spēle uzskatāma par divu propagandas smagsvaru dueli. Baltkrievijas vienīgā hokeja komanda okupantu līgā, neraugoties uz gadiem ilgām milzu investīcijām, KHL panākumus īsti nav guvusi. Finanses gan netiek taupītas, jo diktatoram Aleksandram Lukašenko hokejs ir mīļākais sporta veids un tas ir veids kā padižoties arī Krievijas acīs (tiesa, īsti nav sanācis par ko).
Savukārt Maskavas CSKA vēsturiski ir Krievijas armijas simbols, jo kluba nosaukuma abreviatūra tieši tā arī tulkojas – armijas centrālais sporta klubs. Trīskārtējie KHL čempioni Krievijas varas ietekmes hierarhijā varbūt ir nedaudz palaiduši garām citu armijas sporta klubu – Sanktpēterburgas SKA. Tomēr vēsturiski tieši maskavieši uzskatāmi par “sarkano armiju” uz ledus, kas vēlāk transformājies arī par valstsvienības palamu.