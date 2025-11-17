Jānis Plūme un Laura Gaigala izcīnīja savus otros Latvijas čempiona titulus, attiecīgi atkārtojot uzvaras 2023. un 2022. gadā.
Šodien 16:30
Par Latvijas čempioniem skvošā kļūst Plūme un Gaigala
Par Latvijas čempioniem skvošā kļuvis Jānis Plūme un Laura Gaigala.
Plūme un Gaigala izcīnīja savus otros Latvijas čempiona titulus, attiecīgi atkārtojot uzvaras 2023. un 2022. gadā, bet sudraba godalgas šoreiz ieguva Andrejs Sautins un Baiba Lulle, kuri pērn bija čempioni.
Vīriešu konkurencē bronzas medaļu ieguva Aivars Lucijanovs, kurš tāpat kā pērn noslēdza čempionātu trešajā vietā, bet ceturto vietu izcīnīja Gunārs Priževoits, turnīra vienīgais dalībnieks, kurš spēlējis arī pirmajā Latvijas skvoša čempionātā 2003. gadā.
Sievietēm bronzu ieguva Anna Ausekle, kura savu pirmo medaļu izcīnīja, pārspējot Edīti Masaļsku. Kopumā turnīram tika pieteikti 62 spēlētāji - 44 vīrieši un 18 sievietes.