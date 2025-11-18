"Spurs" franču zvaigzne Vembanjama ikru muskuļa sastiepuma dēļ nevarēs spēlēt vairākas nedēļas
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Sanantonio "Spurs" centra spēlētājs Viktors Vembanjama ikru muskuļa sastiepuma dēļ nevarēs spēlēt vairākas nedēļas, pirmdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
San Antonio Spurs star Victor Wembanyama has a left calf strain and is expected to be sidelined for a few weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bqxDL9y6up— Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2025
Jau ziņots, ka 21 gadu vecais Vembanjama piektdien "Spurs" spēlē ar Goldensteitas "Warriors" 38 minūtēs sakrāja 26 punktus, 12 atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles un trīs bloķētus metienus. Viņam tā bija trešā spēle pēc kārtas, sakrājot vismaz 25 punktus un izcīnot 10 atlēkušās bumbas, kas ir garākā šāda sērija basketbolista karjerā.
Svētdienas rītā Vembanjamas dalība mačā ar Sakramento "Kings" tika uzskatīta par apšaubāmu, un pirms svētdienas spēles sākuma viņš netika iekļauts pieteikumā. Pirmdien Vembanjamam tika veikta magnētiskā rezonanse.
"Protams, ikru muskuļa sastiepums nav kaut kas tāds, ko gribas uztvert vieglprātīgi," svētdien sacīja "Spurs" treneris Mičs Džonsons. "Negribas arī pārāk sasteigt atgriešanos laukumā."
Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, Šaranja apstiprina, ka "Vembanjama ir guvis kreisās kājas ikru muskuļa sastiepumu un, paredzams, ka vairākas nedēļas nevarēs spēlēt".
Savā trešajā sezonā līgā Vembanjama vidēji spēlē uzrāda karjeras rekordus gūtajos punktos (26,2), atlēkušajās bumbās (12,9) un rezultatīvās piespēlēs (4,0), vienlaikus esot līgas līderis bloķētajos metienos (3,6).
"Spurs" ar bilanci 9-4 Rietumu konferencē ieņem sesto vietu.