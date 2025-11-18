Kaspars Daugaviņš spēlēs pie "haskijiem" Vācijas otrajā līgā. "Palīdzēšu iekļūt elites līgā!" sola Latvijas izlases kapteinis
Latvijas uzbrucējs Kaspars Daugaviņš hokejista karjeru turpinās Vācijas otrās hokeja līgas (DEL-2) klubā Kaseles "Huskies", otrdien paziņoja komanda.
37 gadus vecais Daugaviņš līdzšinējo sezonu aizvadīja Latvijas vienībā "Mogo"/RSU, kuras rindās 12 Latvijas čempionāta spēlēs sakrāja 21 (4+17) rezultativitātes punktus, kā arī palīdzēja komandai iekļūt Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas finālposmā.
Vācijas klubs uzsver hokejista lielo pieredzi, norādot, ka hokejists profesionālajā līmenī 2003. gadā debitēja "Rīga 2000" komandā, 2006. gadā uzvarot Latvijas čempionātā.
2006. gadā Daugaviņu Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā ar 91. numuru izvēlējās Otavas "Senators". Daugaviņš spēlēja Ontario hokeja līgā (OHL) un Otavas vienības fārmklubā Binghemtonas "Senators" Amerikas Hokeja līgā (AHL), kur 2011. gadā "Senators" rindās izcīnīja Kaldera kausu.
2009./2010. gada sezonā Daugaviņš debitēja NHL komandas Otavas "Senators" komandā, divas sezonas vēlāk nodrošinot sev vietu kluba pamatsastāvā. 2012. gada lokauta sezonā uzbrucējs Rīgas "Dinamo" komandā spēlēja Kontinentālajā hokeja līgā (KHL), bet drīz vien atgriezās Otavā.
Sezonas beigās Daugaviņš pievienojās citam NHL klubam Bostonas "Bruins", NHL aizvadītajās 98 spēlēs sakrājot 15 (6+9) rezultativitātes punktus.
2013./2014. gada sezonā viņš spēlēja Ženēvas "Servette" komandā Šveices augstākajā hokeja līgā (NL), kuras sastāvā ieguva Špenglera kausu.
Nākamos astoņus gadus latvietis spēlēja KHL, pārstāvot Maskavas "Dinamo", Ņižņijnovgorodas "Torpedo" un Maskavas "Spartak", 459 spēlēs sakrājot 293 (118+175) rezultativitātes punktus un vienreiz piedaloties KHL "Visu zvaigžņu" spēlē.
Pēc spēlēšanas "Bern" komandā NL Daugaviņš Vācijas čempionātā 2022./2023. gada sezonā 55 spēlēs sakrāja 49 (21+28) punktus Izerlonas "Roosters" komandas sastāvā.
Nākamo divu sezonu laikā viņš bija Slovākijas kluba Mihalovces "Dukla" kapteinis.
Daugaviņš trīsreiz spēlēja pasaules čempionātos Latvijas U-18 izlases un trīsreiz - Latvijas U-20 izlases sastāvā.
17 gadu vecumā 2006. gadā viņš Latvijas izlasē debitēja pasaules čempionātā Latvijā, kļūstot par jaunāko spēlētāju, kurš jebkad pārstāvējis Latviju.
Uzbrucējs ir piedalījies 13 pasaules čempionātos un trīs olimpiskajās spēlēs. Viņš bija Latvijas izlases kapteinis no 2015. līdz 2017. gadam, kā arī 2021., 2023. un 2025. gadā. 2023. gadā viņš kopā ar Latviju izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā.
Otrdien Daugaviņš kļuva par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.
Daugaviņš "Huskies" komandā spēlēs ar 16. numuru.
"Daugaviņš ir pieredzējis, aizsardzībā grūti apturams un ļoti talantīgs spēlētājs, kurš ir arī Latvijas izlases kapteinis," uzsver "Huskies" sporta direktors Daniels Kreicers.
"Darīšu visu iespējamo, lai palīdzētu komandai iekļūt Vācijas augstākajā hokeja līgā (DEL), saka Daugaviņš, piebilstot, ka komandai pievienosies trešdien.
"Huskies" DEL-2 čempionātā ar 32 punktiem 16 spēlēs ieņem trešo vietu.