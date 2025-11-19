Latvijas futbola izlase FIFA rangā atkāpusies uz 140. vietu
Latvijas vīriešu futbola izlase atjaunotajā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules rangā par vienu pozīciju atkāpusies uz 140. vietu.
Kopš iepriekšējā ranga publicēšanas Latvijas izlase aizvadījusi divus mačus izbraukumā, pārbaudes spēlē Ziemeļmaķedonijā cīnoties neizšķirti 0:0 un Pasaules kausa kvalifikācijas cīņā ar 1:2 zaudējot Serbijai.
Igaunijas izlase saglabā 130. pozīciju, bet Lietuva nemainīgi ir 146. vietā.
Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) valstu vērtējumā Latvija ir 48., apsteidzot Lietuvu, Moldovu, Maltu, Andoru, Gibraltāru, Lihtenšteinu un Sanmarīno. FIFA ranga 202. vietā esošā Gibraltāra izlase būs Latvijas pretiniece pārspēlēs par vietu UEFA Nāciju līgas C divīzijā.
Latvijas izlases rekords FIFA rangā ir 45. vieta, kas tika sasniegta 2009. gadā. Savukārt antirekords ir 148. pozīcija 2017. gadā.
Labāko četrinieks rangā ir nemainīgs un tajā ir Spānija, Argentīna, Francija un Anglija, tālāk piektā pēc divu vietu kāpuma ir Brazīlija, bet pa pozīcijai zaudējušas Portugāle un Nīderlande. Astotā arī šomēnes ir Beļģija, bet pa vienai pozīcijai pakāpušās Vācija un Horvātija.