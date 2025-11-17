Par NBA nedēļas labāko spēlētāju Austrumu konferencē atzīts Porziņģa komandas biedrs Džonsons
Par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās nedēļas labāko spēlētāju Austrumu konferencē atzīts Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa komandas biedrs Dželens Džonsons.
Uzbrucējs Džonsons četrās spēlēs vidēji guva 24 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un atdeva 9,3 rezultatīvas piespēles, kamēr Atlantas "Hawks" svinēja četras uzvaras.
Rietumu konferencē par labāko atzīts Denveras "Nuggets" centra spēlētājs Nikola Jokičs, kurš trīs spēlēs caurmērā guva 39 punktus, izcīnīja 13 atlēkušās bumbas un atdeva 8 rezultatīvas piespēles, arī viņa pārstāvētajai komandai svinot uzvaras.
Austrumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Jannis Adetokunbo (Milvoki "Bucks"), Skotijs Bārnss (Toronto "Raptors"), Džeilens Brauns (Bostonas "Celtics"), Deniss Dženkinss (Detroitas "Pistons"), Karls Entonijs Taunss (Ņujorkas "Knicks") un Francs Vāgners (Orlando "Magic").
Rietumos starp labākajiem bija arī Stefens Karijs (Goldensteitas "Warriors"), Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers"), Entonijs Edvardss (Minesotas "Timberwolves"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder"), Džeimss Hārdens (Losandželosas "Clippers"), Lauri Markanens (Jūtas "Jazz") un Alperens Šengins (Hjūstonas "Rockets").