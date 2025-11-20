Traģēdija Viļņā: miris 13 gadus vecs zēns, kurš hokeja treniņā savainots ar ripu
Viļņā miris 13 gadus vecs zēns, kurš hokeja treniņa laikā guva traumu, ceturtdien paziņoja vietējā policija.
Kā noskaidrots, zēnam trāpīja ar ripu galvas rajonā; pēc trieciena sākās smadzeņu iekšēja asiņošana, un 13 gadus vecā bērna dzīvību izglābt neizdevās, vēsta portāls "Lrt.lt".
Liktenīgais trieciens galvā izrādījās letāls
Kā ziņo policijas departaments, negadījums notika trešdienas vakarā ap plkst. 17:45 Viļņā, hokeja treniņa laikā. Arēnā ir divas laukuma zonas, kur divas iestādes rīko treniņus bērniem.
Nepilngadīgajam (dzimis 2012. gadā) trāpīja ar ripu galvas rajonā. Pēc ziņām no "Eltai", bērnu no arēnas aizveda neatliekamās palīdzības automašīna. Sakarā ar gūtajām traumām nepilngadīgais tika nogādāts Viļņas slimnīcā, kur plkst. 19:03 mira.
Arēnas pārstāvji norādīja, ka treniņa laikā visi bērni bija aizsargķiverēs. Šobrīd sākts priekšizmeklēšanas process, lai noskaidrotu zēna nāves cēloni. Pēc negadījuma policija ievāca treneru liecības.
"Mēs visi piedzīvojām šoku, pat nezinam, ko teikt," sacīja Lietuvas Nacionālās bērnu hokeja līgas vadītājs. Hokeja pārstāvji norāda, ka Lietuvā līdz šim nav piedzīvoti līdzīgi negadījumi.
Nacionālās bērnu hokeja līgas vadītājs Arūns Aleinikovs saka, ka hokeja kopiena ir satriekta pēc negadījuma. "Rīt izlemsim, kā varam palīdzēt ģimenei. Pie mums hokejā šāda lieta notiek pirmo reizi. Mēs visi piedzīvojām šoku, pat nezinām, ko teikt," ceturtdienas rītā "Eltai" sacīja Aleinikovs.
Hokeja akadēmijas "Hockey Punks Academy" vadītājs Šarūns Kuliešius, kura vadītajā akadēmijā notika traģiskais negadījums, "Eltai" notikušo nekomentēja.
Viņš norādīja, ka ir ļoti satriekts par negadījumu un vispirms vēlētos par to runāt ar bojāgājušā zēna vecākiem.