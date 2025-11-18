Ukraiņu bokseris Usiks atteicies no pasaules čempiona smagajā svarā titula WBO versijā
Ukraiņu bokseris Oleksandrs Usiks ir atteicies no pasaules čempiona smagajā svarā titula Pasaules Boksa organizācijas (WBO) versijā, pirmdien paziņoja WBO.
Par pasaules čempionu WBO versijā tiks pasludināts britu bokseris Fabio Vordlijs, kurš oktobrī kļuva par pagaidu pasaules čempionu, 11. raundā pārspējot jaunzēlandieti Džozefu Pārkeru.
Vordlijam cīņā par pasaules čempiona titulu bija jātiekas ar Usiku, taču ukrainis nolēma no čempiona jostas atteikties.
"Šī nav atvadīšanās, bet gan, kā pauda viņa pārstāvis, cieņas pilna pauze," WBO publicēja ierakstu tīmekļa vietnē "X.com".
38 gadus vecais Usiks jūlijā, pārspējot britu Danielu Dubuā, otro reizi karjerā kļuva par absolūto pasaules čempionu smagajā svarā.
Usiks joprojām ir pasaules superčempions Pasaules Boksa asociācijas (WBA) versijā, kā arī viņam pieder pasaules čempiona jostas Pasaules Boksa padomes (WBC) un Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) versijās
Vordlijs pēc Taisona Fjūrija, Entonija Džošuā, Henrija Akinvandes, Herbija Haida un Maikla Benta kļūs par sesto britu bokseri, kurš kļūs par pasaules smagsvaru čempionu WBO versijā.